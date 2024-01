Aston Martin annonce la date de sa présentation pour la saison 2024

Le calendrier de présentations des écuries F1 se remplit peu à peu… Ferrari a lancé la salve d'annonces en dévoilant avoir choisi la date du 13 février pour donner le coup d'envoi de sa saison 2024. Sa nouvelle monoplace, qui vient de passer avec succès les crashs-tests réglementaires, sera dévoilée aux yeux du monde en même temps que son nom, qui pour le moment reste secret.

Mais on aura découvert d'autres monoplaces de la grille 2024 avant cela. Williams et Stake F1 (le nom officiel de Sauber) ont en effet annoncé que le lancement de leur saison respective se fera dès le 5 février, sans que l'on sache à ce stade si leur nouvelle F1 sera véritablement dévoilée à cette occasion ou s'il s'agira uniquement d'un événement promotionnel mettant en avant une livrée et des partenaires.

Après ces trois premières annonces, c'est au tour d'Aston Martin de réserver une date dans les agendas : l'écurie anglaise lèvera le voile sur son AMR24 le 12 février, depuis Silverstone. Le line-up reste inchangé pour cette nouvelle saison, puisque Fernando Alonso sera toujours accompagné par Lance Stroll.

Aston Martin avait entamé la saison 2023 de manière très prometteuse, s'imposant comme la plus forte menace pour Red Bull dans les premiers Grands Prix. Les résultats ont cependant décliné en milieu de saison, si bien que le double Champion du monde a d'ores et déjà dit souhaiter que la nouvelle monoplace se montre plus régulière, ainsi que plus rapide en ligne droite, les deux principales faiblesses de sa devancière à ses yeux.

Après la pause hivernale, les essais de pré-saison 2024 se dérouleront du 21 au 23 février. Le championnat débutera dans la foulée, avec le Grand Prix de Bahreïn qui se tiendra du jeudi 29 février au samedi 2 mars.

Les dates des présentations F1 2024