Hamilton sur la diversité en F1 : "On a encore du pain sur la planche"

Il y a quatre ans, la photo d'équipe de Mercedes au Grand Prix d'Abu Dhabi avait représenté une prise de conscience pour Lewis Hamilton, ce dernier remarquant un faible nombre de femmes et de personnes de couleur au sein de son écurie. Cela avait incité le Britannique à fonder en 2020 la Commission Hamilton, projet de recherche visant à analyser et à remédier à la sous-représentation des minorités ethniques en sport automobile, en particulier de la communauté noire. L'année suivante, il avait créé Mission 44, œuvre de charité qui contribue à la formation et au recrutement des jeunes provenant de milieux défavorisés.

Lorsque Hamilton a fait de ce sujet son cheval de bataille, "plus important" pour lui que le succès en piste, seuls 3% des employés de Mercedes-AMG F1 appartenaient à une minorité ethnique – près de cinq fois moins que dans la population anglaise et galloise –, l'écurie s'engageant dès lors à ce qu'au moins 25% de ses recrues proviennent de groupes sous-représentés. Cependant, après avoir participé à la photo d'équipe 2023 à Abu Dhabi, l'Anglais juge cette progression trop lente.

"Je ne vais pas mentir", a-t-il déclaré à ce moment-là. "On vient de faire une photo d'équipe, je regarde et je me dis : 'Punaise, on a encore du pain sur la planche'. Il y a trois personnes de couleur, par exemple. Par contre, il y a beaucoup plus de femmes. Mais il faut quand même que ça change. Si je compare ça à 2019, je suis quasiment sûr que c'est loin d'avoir évolué autant que ça aurait dû. Le défi est donc de voir comment changer cela."

Lewis Hamilton, George Russell et le reste de l'écurie Mercedes-AMG F1

Cependant, Hamilton a conscience qu'il va forcément falloir plus de temps pour récolter les fruits de sa Commission et de Mission 44. "Le travail que je fais vise vraiment les jeunes pour leur créer une voie d'accès à l'avenir", souligne le septuple Champion du monde. "Ça part des premiers échelons. C'est vraiment génial d'enfin voir l'équipe se rassembler et d'enfin voir que l'on commence à avoir un véritable impact. Ça me rend vraiment fier."

"Quand on est à Austin, les enfants viennent, toutes les jeunes femmes viennent. Quand on était au Royaume-Uni, on a un groupe de jeunes avec beaucoup de diversité qui est venu. C'était vraiment cool de pouvoir être dans cette position, d'avoir la capacité d'ouvrir la porte à ces gamins pour leur montrer ce qui est possible, susciter leur intérêt et créer des rêves qu'ils n'ont peut-être jamais crus possibles. Alors l'avenir m'enthousiasme. C'est juste que le chemin est encore long et tortueux."

Propos recueillis par Matt Kew