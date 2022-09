Drapeaux bleus ignorés par Vettel : "Je ne peux pas disparaître"

Charger le lecteur audio

Très souvent intransigeant au moment où des drapeaux bleus étaient présentés à ses adversaires lors de ses années chez Red Bull et Ferrari, Sebastian Vettel s'est retrouvé de l'autre côté de la barrière au Grand Prix des Pays-Bas et s'est attiré les foudres de Lewis Hamilton, Sergio Pérez et la direction de course.

Alors que les pilotes Mercedes et Red Bull étaient en lutte pour la troisième place à Zandvoort, Hamilton ayant à peine trouvé l'ouverture face à son rival, Vettel, alors 16e, s'était immiscé dans la bataille en quittant la voie des stands devant le duo. Cela avait permis à Pérez de recoller à Hamilton, bloqué par l'Aston Martin entre les virages 2 et 8 malgré les drapeaux bleus agités, et de tenter de reprendre sa place.

Pour cette réticence à laisser le champ libre aux meneurs, Vettel a reçu une pénalité de temps de cinq secondes. Interrogé par Motorsport.com sur son infraction, Vettel a jugé qu'il ne pouvait faire autrement : "Je me suis écarté du chemin même pas un demi-tour [après être sorti des stands]. Évidemment, je ne peux pas disparaître. J'ai un avis différent mais ça n'a pas d'importance."

Mike Krack, directeur d'Aston Martin, a pris la défense de son pilote en rappelant que Vettel venait de chausser des pneus neufs et estimait avoir un rythme suffisamment compétitif pour creuser l'écart sur Hamilton et Pérez.

"C'est toujours difficile quand on sort des stands avec des pneus frais et qu'on se fait doubler par des personnes qui ont des pneus plus vieux", a indiqué Krack. "[Vettel] n'était pas vraiment plus lent [que Hamilton et Pérez] à ce moment-là. Nous sommes peut-être restés un peu trop longtemps devant Lewis et on ne peut pas rester devant pendant un tour."

Sebastian Vettel s'est battu avec Mick Schumacher en fin de course

"Ce sont des choses qui arrivent parfois. Nous savions que nous allions nous retrouver dans cette situation, nous devions [dire à Vettel de s'écarter]. Il a été mis au courant, mais je pense qu'il ne voyait pas ça comme un gros problème parce qu'il avait du rythme, évidemment, et parce qu'il nous a aussi dit qu'il avait le rythme pour s'échapper. Mais si on a le drapeau [bleu], on a le drapeau [bleu]."

Au-delà de cette pénalité, le Grand Prix des Pays-Bas de Vettel n'a pas été glorieux. Qualifié 19e, ne devançant que Nicholas Latifi sur la grille de départ, l'Allemand est remonté jusqu'à la 13e place avant d'être reclassé 14e après l'application de sa pénalité. Le premier arrêt du pilote, au neuvième tour, s'est mal passé et la tentative d'undercut n'a pas aboutie.

"Nous nous sommes arrêtés très tôt en essayant de faire l'undercut sur la plupart du milieu de grille, ce qui, je pense, était correct", a ajouté Vettel. "Nous avons eu un arrêt vraiment lent, nous avons perdu trois ou quatre secondes, je ne suis pas sûr. Mais nous avons perdu des places au profit de Pierre [Gasly], Alex [Albon], Mick [Schumacher], Zhou [Guanyu] et c'était très serré avec Daniel [Ricciardo], donc ce n'était pas vraiment idéal."

