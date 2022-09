Alonso et ses "70 tours de qualifications" à Zandvoort

Charger le lecteur audio

Condamné à prendre le départ du Grand Prix des Pays-Bas en 13e position après avoir croisé la route d'un Sergio Pérez au ralenti en qualifications, Fernando Alonso est parvenu à tirer le meilleur parti des nombreux rebondissements de la course pour décrocher les huit points de la sixième place.

Le pilote Alpine a notamment bénéficié d'un undercut et d'un passage aux pneus durs pour intégrer le top 10 dans la première moitié du Grand Prix, puis des performances offertes par la gomme tendre lors de l'apparition du Virtual Safety Car pour gagner quelques positions de plus.

Après la course, Alonso a révélé qu'il n'avait pas eu le temps de se détendre au volant de l'A522 en raison de l'intensité de la course. "Ça a été 70 tours de qualifications parce que nous ne pouvions nous détendre à aucun moment", a-t-il expliqué. "Le départ était bon mais j'ai perdu des positions à l'extérieur du virage 1, donc j'ai dû me battre très fort pour en récupérer, puis nous avons mis les [pneus] durs et nous avons dû attaquer très fort pour faire fonctionner ce deuxième relais."

"Et puis, alors que nous pensions que la fin de la course était plus détendue, avec une bonne fraîcheur dans les pneus, la voiture de sécurité est arrivée et nous avons dû nous battre à nouveau pendant les 12 derniers tours. C'était une course très exigeante, c'est sûr."

Fernando Alonso aux trousses de Lando Norris

Revenu sur les talons de Carlos Sainz, cinquième, et de Sergio Pérez, sixième après le regroupement du peloton par le Safety Car, Alonso a vu d'un mauvais œil l'âpre lutte entre ses deux adversaires car elle a également permis à Lando Norris de mettre la pression sur lui. Finalement, l'Espagnol n'a pas été dépassé, et la pénalité infligée à Sainz lui a même fait gagner une position.

"Je savais que Carlos avait la pénalité de cinq secondes, donc je ne voulais pas qu'ils se battent trop et qu'ils me mettent en difficulté avec la voiture de derrière", a déclaré Alonso. "C'était une bonne course et une position de gagnée à la fin ; nous l'avons fait à Spa [en dépassant] une Ferrari et ici [en dépassant] une Ferrari aussi. Donc nous gagnons toujours une position !"

La sixième place de Fernando Alonso, associée à la neuvième d'Esteban Ocon, permet à Alpine de prendre le large au classement des constructeurs. L'équipe française, à la quatrième position, compte désormais 24 points d'avance sur McLaren.