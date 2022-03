EL1 - Leclerc devance un impressionnant Verstappen

Charger le lecteur audio

Trois mois et demi après le Grand Prix d'Arabie saoudite inaugural, la Formule 1 est déjà de retour à Djeddah, sur une piste légèrement modifiée, plus rapide que l'an dernier... et très poussiéreuse pour l'instant.

Cette première séance d'essais libres a particulièrement mal commencé pour Kevin Magnussen, qui a subi une fuite hydraulique. "Rentre au stand au ralenti. Ne change pas de rapport", lui a demandé son ingénieur de course, Ed Regan. Magnussen l'a informé qu'il était en huitième vitesse et qu'il allait devoir rétrograder. Le pilote Haas n'a pas repris la piste par la suite.

Pendant ce temps, tandis que les blocages de roue se multipliaient au dernier virage, Max Verstappen se montrait largement plus rapide que la concurrence : le Champion du monde en titre a tourné en 1'31"885, puis en 1'31"298 et en 1'30"888, avec des gommes dures. Il devançait de près d'une seconde les deux AlphaTauri, sur le même composé, lorsque le drapeau rouge a été agité : le panneau situé à 50 m du premier virage, repère pour le freinage des pilotes, est tombé et a été désintégré par la McLaren de Lando Norris.

La séance a redémarré avec 34 minutes restant au compteur, et les Ferrari ont pris la piste pour la première fois. Un certain nombre de concurrents se sont tournés vers les pneus tendres, notamment les pilotes Mercedes, qui n'étaient toutefois pas à la fête : Lewis Hamilton et George Russell n'ont pu faire mieux que 1'32"364 et 1'33"671 respectivement, ne parvenant pas à battre la référence établie par Verstappen en pneus durs ; Hamilton s'est plaint d'un marsouinage restant excessif.

Pierre Gasly s'est rapproché davantage du leader avec les tendres, auteur d'un 1'31"317, ensuite battu par Charles Leclerc en 1'31"192 et Valtteri Bottas en 1'31"084. Le chrono de Verstappen a enfin été surpassé à moins de deux minutes du drapeau à damier, Leclerc signant un 1'30"772, et le Monégasque était même en train d'améliorer dans son ultime tentative avant de faire un travers dans les esses, peut-être gêné par une monoplace qui se trouvait un peu plus loin devant lui.

C'est en tout cas Verstappen qui a fait forte impression avec cette deuxième place en pneus durs, tandis que Bottas obtient une prometteuse troisième position. Suivent Sainz, Gasly, Tsunoda, Pérez, Ocon, Hamilton et Alonso, ce dernier avec un moteur neuf. Hamilton accuse plus d'une seconde et demie de retard sur le leader, Russell est pour sa part 15e à plus de deux secondes.

Quant aux Haas, elles ferment la marche après un Grand Prix de Bahreïn plus que prometteur, mais Mick Schumacher et inévitablement Kevin Magnussen sont les seuls pilotes à n'avoir pas roulé en gommes tendres dans cette séance.

