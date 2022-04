EL2 - Ferrari confirme avec Leclerc devant Verstappen

Charger le lecteur audio

Après une première séance d'essais libres marquée par deux interruptions au drapeau rouge, c'est sans Sebastian Vettel qu'ont eu lieu ces EL2, le pilote Aston Martin n'ayant pas pu reprendre la piste après la panne spectaculaire de son unité de puissance ce matin.

Lire aussi : EL1 - Sainz meilleur temps entre les drapeaux rouges

Équipé d'un nouveau groupe propulseur, Lando Norris était le premier en piste, l'ensemble des concurrents se concentrant sur des runs en pneus mediums pour les 20 minutes qui ont lancé cette séance. À ce jeu-là, c'est Carlos Sainz qui a été le seul à tourner en moins de 80 secondes avec un temps de 1'19"979, bien qu'ayant trouvé l'Aston Martin de Lance Stroll sur son chemin lors d'une de ses tentatives. Suivaient Charles Leclerc en 1'20"175, Valtteri Bottas en 1'20"432, Fernando Alonso en 1'20"515 et Daniel Ricciardo en 1'20"603, pour un top 5 composé de quatre écuries différentes. Les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez accusaient plus d'une seconde de retard, les Mercedes étaient encore plus loin.

La vingtaine de minutes suivante a été consacrée à des runs de qualification en gommes tendres, et là encore, Sainz a été gêné dans son premier tour lancé par l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda à la sortie du premier virage. Les chronos sont progressivement tombés, et c'est Leclerc qui a signé le meilleur temps en 1'18"978. Cette fois, Verstappen était son dauphin grâce à un chrono de 1'19"223. Sainz, Alonso, Pérez et Esteban Ocon étaient les seuls autres pilotes à moins d'une seconde du leader, pour une prestation très encourageante de l'écurie Alpine.

Bottas, Norris, Pierre Gasly et Ricciardo complétaient le top 10, en dehors duquel se trouvaient les Mercedes, avec 1"2 de retard sur le meilleur temps pour George Russell et une seconde et demie pour Lewis Hamilton. Le drapeau rouge a alors été agité en raison d'une pièce aéro perdue par Stroll sur un vibreur, et il n'y a pas eu d'amélioration majeure par la suite.

Sur l'une des rares pistes où les dégagements en asphalte demeurent très rares, Mick Schumacher est en tout cas parvenu à en trouver un dans l'échappatoire du virage Ascari après un blocage de roue. Hamilton, en revanche, a fait une excursion dans les graviers à la sortie du virage Stewart, tandis que Bottas a tiré tout droit au premier virage, traversant le bac à gravier et tondant la pelouse au passage. Cependant, aucune sortie de piste majeure n'a été à déplorer dans l'ensemble.

Grand Prix d'Australie - Essais Libres 2