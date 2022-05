EL2 - Leclerc maintient le cap devant les Mercedes

Charger le lecteur audio

Plus tardive que d'habitude en raison de la nouvelle organisation des week-ends F1, la seconde séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne n'en est pas moins chaude avec 30°C dans l'air et 45°C sur la piste, des températures qui n'ont rien à envier à la séance de 14h et qui devraient dans l'ensemble être suffisamment représentatives de ce que nous pourrons attendre en course.

À signaler après la première session du week-end, la réprimande pour Fernando Alonso, coupable d'une gêne sur Lewis Hamilton en début d'après-midi ; Jüri Vips a reçu la même sanction pour la même infraction sur George Russell. Sergio Pérez a d'ailleurs retrouvé son baquet, tout comme Alex Albon chez Williams et Zhou Guanyu chez Alfa Romeo, après les intérims respectifs de Nyck de Vries et de Robert Kubica.

Le premier temps de ces EL2 est l'œuvre d'Alex Albon, quelques secondes avant la première référence pour Max Verstappen en 1'20"932, 0"046 devant Carlos Sainz et 0"063 devant Charles Leclerc. Ces trois pilotes étant en mediums, tout comme Lewis Hamilton relégué à neuf dixièmes, avant de se rapprocher à une demi-seconde au terme d'un second tour. Victime d'un énorme sous-virage au virage 7, Lando Norris doit tirer droit dans le gravier, sans dommages.

Bottas, le coup de la panne

Alors qu'il vient de terminer son premier tour lancé, le plaçant au sixième rang, Valtteri Bottas subit une défaillance technique, avec un léger panache de fumée au beau milieu de la ligne droite de départ/arrivée. Le Finlandais immobilise son Alfa Romeo hors piste dans le premier enchaînement de virages, déclenchant une période de Virtual Safety Car de quelques minutes. Une fois la séance relancée sous drapeau vert, Norris se fait une nouvelle frayeur, cette fois en étant un peu trop large à la sortie du rapide virage 9.

Les premiers pilotes chaussant les gommes rouges, les temps tombent : Sebastian Vettel est le premier à faire parler la poudre avec 1'20"703. Cette marque ne tient évidemment pas très longtemps, puisque Verstappen fait mieux en 1'20"006 avant que Sainz ne descende sous les 80 secondes, avec 1'19"990. Peu avant la mi-séance, Leclerc fait encore mieux avec 1'19"670, pendant qu'Alonso est parvenu à signer une marque à 0"533 du Monégasque. Les Mercedes se lancent à leur tour quelques minutes après, Russell signant le second temps provisoire à 0"117 et Hamilton le troisième à 0"204 de Leclerc.

C'est alors que débute la traditionnelle valse des longs relais, en guise de simulation de course. Le tout sous les yeux malheureux d'un Norris réduit au statut de spectateur privilégié en cette fin de journée, puisque sa McLaren a été démontée en raison de dégâts à la suite de ses passages hors piste.

La gestion pneumatique lors de ces relais semble particulièrement difficile, avec une forte dégradation que ce soit en pneus tendres ou en pneus mediums.

Grand Prix d'Espagne - Essais Libres 2