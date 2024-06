EL3 - Hamilton aux commandes d'une séance cette fois au sec

Pour cette dernière séance d'essais du Grand Prix du Canada, les écuries souhaiteront sûrement augmenter un peu la cadence afin de préparer au mieux les qualifications et la course de dimanche, après deux premières séances raccourcies et peu représentatives à cause de la pluie. Celle-ci n'est d'ailleurs pour l'instant pas attendue à Montréal, c'est donc sur un tracé sec que les monoplaces débutent ces EL3.

La plupart des pilotes ont chaussé les pneus mediums, des gommes peu utilisées hier, où les intermédiaires ont logiquement été préférés. C'est Max Verstappen qui prend la piste en premier avec des pneus à flancs jaunes. Le problème d'ERS dont a souffert la monoplace du Néerlandais hier, et qui a écourté sa séance, a été réglé. Verstappen signe donc le premier temps de ces EL3 après avoir coupé la dernière chicane, il est tout de suite battu par son coéquipier Sergio Pérez qui signe un 1'18"096.

C'est le Français Pierre Gasly qui reprend le meilleur temps en 1'16"412 au moment où Zhou Guanyu vient taper le Tecpro après avoir perdu le contrôle de sa voiture en sortie du virage et provoque un drapeau rouge après seulement cinq minutes. C'est la deuxième fois ce week-end que le Chinois accidente sa monoplace, cela avait déjà été le cas en EL1 vendredi.

Les pilotes se tiennent prêts dans la voie des stands et s'empressent de reprendre la piste dès que le feu passe au vert. Oscar Piastri prend la troisième place du classement, derrière Gasly qui améliore encore, suivi par Charles Leclerc, tous en mediums.

Les temps s'enchaînent, les places s'échangent et la piste s'améliore. Au bout de 20 minutes dans cette séance, Fernando Alonso, passé en pneus durs, prend le meilleur temps en 1'14"870 devant Verstappen et les deux McLaren en gommes mediums. Les pneus à flancs blancs semblent très bien fonctionner sur le nouvel asphalte du Circuit Gilles-Villeneuve, alors que l'Espagnol améliore son temps de quatre dixièmes.

À la mi-séance, les trois premières places sont occupées par Lance Stroll, Daniel Ricciardo et Alonso, les deux Aston Martin chaussées de pneus durs, au moment où Logan Sargeant enchaîne les secteurs violets en pneus slicks et prend la première place en 1'14"355. Les pilotes enfilent donc les gommes tendres et font tomber les chronos, à commencer par George Russell qui s'empare provisoirement du meilleur temps en 1'14"279.

À 10 minutes de la fin, les deux Mercedes occupent les deux meilleurs temps avec Hamilton, premier en 1'12"549, pendant que Norris termine le top 3, tous toujours en pneus tendres. Alexander Albon tape le mur des champions en sortant de la dernière chicane, abîmant son demi-train arrière droit, et doit rentrer au stand à petite vitesse. La séance s'achève avec Hamilton toujours premier, suivi de Verstappen deuxième et Russell troisième.

Grand Prix du Canada - Essais Libres 3