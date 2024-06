Alonso appelle Aston Martin à la concentration face à la météo de Montréal

La première journée du Grand Prix du Canada 2024 a été marquée par des averses qui n'ont pas permis aux pilotes de prendre la mesure du tracé de Montréal, les conditions alternant rapidement entre piste humide, séchante, voire totalement sèche en début d'EL2, avant de nouvelles ondées.

La météo ne devrait pas beaucoup évoluer lors des deux journées restantes ce samedi et ce dimanche. Et pour Fernando Alonso, auteur du meilleur temps des Essais Libres 2 ce vendredi, le week-end risque de se résumer à la question des choix de pneus : "Ce sera toujours un pari de savoir quel pneu mettre à quel moment. Voyons si nous y parviendrons", a-t-il déclaré vendredi soir.

"Ce fut un vendredi difficile pour tout le monde. Pas beaucoup de tours en EL1, pas beaucoup de tours en EL2, pas de tours corrects sur le sec et pas de tours corrects sur le mouillé. Nous étions au milieu de nulle part. Mais ça pourrait être comme ça en qualifications et en course, donc ce sont quand même des informations très utiles."

"Nous devons analyser un peu les données et être très concentrés", a-t-il prévenu. "Je pense qu'une bonne décision peut vous faire gagner cinq secondes, une mauvaise décision peut vous mettre hors course."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Un autre facteur est le tout nouvel asphalte du circuit Gilles-Villeneuve, mais pour le moment, Alonso n'a pas trouvé d'inconvénient à cette nouvelle surface. "Il n'y a pas de problème", a déclaré le pilote Aston Martin. "Évidemment, il n'est pas très propre."

"Après l'orage, c'était assez poussiéreux, mais en même temps, l'adhérence est bonne, donc je pense que le nouveau tarmac est bon. Nous avons juste besoin de le tester dans des conditions véritablement humides, pour voir s'il y a de l'aquaplaning ou quelque chose comme ça, mais à part ça, ça va être un week-end intéressant."

Avec Filip Cleeren