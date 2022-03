EL3 - Leclerc en tête, Gasly en panne

Charger le lecteur audio

The show goes on. Malgré l'attaque au missile sur Djeddah par les houthis yéménites, le week-end du Grand Prix d'Arabie saoudite poursuit son cours avec la troisième séance d'essais libres.

Dans des conditions diurnes peu semblables à ce qu'elles seront en qualifications et en course, il a fallu attendre dix minutes pour voir le moindre tour chronométré, les Ferrari signant également les premiers temps représentatifs avec 1'31"052 pour Charles Leclerc et 1'31"011 à l'actif de Carlos Sainz, tous deux en pneus tendres – quasiment le seul composé utilisé dans cette séance. Le Monégasque a rapidement enfoncé le clou en 1'30"139, à un souffle de la référence qu'il avait établie en Essais Libres 2.

Derrière Leclerc, la concurrence était proche, si bien que le top 6, complété par Pierre Gasly, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda et Max Verstappen, se tenait à peine en trois dixièmes à la mi-séance. Les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell, en revanche, n'étaient que neuvième et douzième respectivement, avec neuf dixièmes et 1,1 seconde de déficit.

Verstappen a toutefois frappé un grand coup quelques minutes plus tard avec le meilleur temps du week-end, en 1'29"768, alors que Gasly s'est immobilisé à la sortie des stands, victime d'un problème de transmission. Le meneur de Red Bull Racing ne s'est pas arrêté là et avait trois dixièmes d'avance sur sa référence lorsqu'il est passé à pleine vitesse sur le vibreur du virage 16, interrompant sa tentative.

Quelques instants plus tard, Pérez et Leclerc se sont grandement rapprochés du leader, avec 0"065 et 0"111 de déficit, le Monégasque ayant abordé le dernier virage un peu large. Leclerc a finalement pris l'avantage pour 0"033 dans sa toute dernière tentative, nettement plus rapide dans le premier partiel avant de perdre du temps dans les deux autres. Le pilote Ferrari a ainsi signé le meilleur temps de chacune des trois séances d'essais libres, devançant en l'occurrence les deux Red Bull d'un souffle.

Le top 10 se tenait en sept dixièmes de seconde, complété par Sainz, un Bottas toujours convaincant, Ocon, Gasly, Magnussen, Alonso et Tsunoda. On ne manquera pas de remarquer qu'il n'y a aucun moteur Mercedes dans ce top 10 : les Flèches d'Argent de Hamilton et Russell sont 11e et 14e, tandis que les Aston Martin, les McLaren et les Williams ferment la marche – notamment celle de Nicholas Latifi, qui a connu un léger contact avec le mur.

