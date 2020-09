EL3 - Mercedes encore et toujours en tête

Le sport semble parfois passer au second plan en ce Grand Prix célébrant le 70e anniversaire de la Formule 1, lors d'un week-end qui nous réserve en quelque sorte des débats typiques de la catégorie reine du sport automobile : la décision prise par les commissaires sur la légalité de la Racing Point RP20 ne satisfait réellement personne, tandis que la signature des nouveaux Accords Concorde est incertaine pour Mercedes.

Sur le circuit de Silverstone et ses virages rapides, cette dernière heure d'essais libres a permis aux concurrents de continuer à évaluer les gommes tendres, difficiles à exploiter ici, et mediums, pour établir la meilleure option en vue des qualifications. Cependant, la plupart des concurrents ayant déjà parcouru près d'un millier de kilomètres sur la piste anglaise lors des dix derniers jours, personne ne s'est empressé de prendre la piste. Il a fallu attendre plus de dix minutes pour avoir de premiers chronos, ceux des McLaren, ensuite rejointes par des Ferrari menant le shakedown des nouvelles pièces moteur montées sur les deux SF1000.

Au moment d'atteindre la mi-séance, tous les pilotes avaient un temps à leur actif, les pilotes Mercedes se tenant en deux centièmes de seconde avec Valtteri Bottas en 1'27"509, tous deux en pneus tendres. Suivait Max Verstappen en 1'27"702, puis Pierre Gasly, Lance Stroll, Esteban Ocon à plus d'une demi-seconde de la référence. Tous ont fait leur chrono avec les gommes à bandes rouges, contrairement à Charles Leclerc, septième en 1'28"346 avec les mediums.

La deuxième moitié de ces EL3 a vu Lando Norris se hisser temporairement à la première place, avec un 1'27"202... en mediums. Les chronos sont toutefois logiquement tombés par la suite, avec Lewis Hamilton en 1'26"621 et Bottas en 1'26"784, toujours chaussés de pneus tendres. Verstappen était bien parti pour leur donner du fil à retordre, mais après avoir signé le meilleur temps absolu dans le premier secteur, il a été gêné par la Racing Point de Lance Stroll dans le très rapide enchaînement Maggots-Becketts-Chapel. Le Néerlandais n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement par une série de jurons dont on ne connaîtra pas la teneur exacte.

Le chrono de Norris lui a suffi à accrocher la troisième place, signe du potentiel des mediums par rapport aux tendres, juste devant les Racing Point d'un Nico Hülkenberg de son propre aveu plus à l'aise que le week-end dernier et de Stroll. Suivent Leclerc, Verstappen, Albon – les Red Bull n'ont clairement pas concrétisé leur potentiel – Ocon et Sainz. La hiérarchie du fond de peloton est conforme à l'accoutumée, puisque Haas, Williams et Alfa Romeo ferment la marche.