Chez Ferrari, "les pneus ont duré deux tours" mais c'était "le bon choix"

Cinquième et sixième sur la grille de départ, sixième et septième sous le drapeau à damier : Carlos Sainz et Charles Leclerc ne sont pas parvenus à tirer leur épingle du jeu lors du sprint du Grand Prix du Qatar, une pénalité pour non-respect des limites de la piste ayant finalement relégué le Monégasque au douzième rang.

Sainz et Leclerc se sont pourtant hissés aux troisième et quatrième rangs lors de la première moitié de la course, bien aidés par leurs pneus tendres – neufs pour l'Ibère, tandis que ceux de son coéquipiers avaient déjà parcouru six tours, soit probablement deux tours d'attaque en qualifications et quatre tours de sortie/rentrée. Les trois interventions de la voiture de sécurité ont joué en leur faveur en réduisant l'usure de leurs gommes, mais c'était insuffisant pour qu'ils se maintiennent aux avant-postes, et ils ont chuté dans la hiérarchie en fin d'épreuve.

"C'était une course compliquée", regrette Sainz, qui a de surcroît déploré un problème logiciel qui "drainait" sa batterie. "Dès le début, même dans le tour de formation, je voyais du graining sur les tendres. Ça ne m'a pas affecté au niveau de la motricité au départ, car j'ai clairement pris un bon envol et fait une belle manœuvre dans le premier virage. Mais c'était vraiment dur."

"Les pneus ont duré deux tours, puis on perdait deux ou trois secondes avec le graining en fin de course. Dieu merci, il n'y a pas eu beaucoup de tours sous drapeau vert, car tous ceux qui sont partis en tendres auraient fini derniers !"

Carlos Sainz (Ferrari)

"Avec les tendres neufs, je croyais que ça allait être un avantage. Collectivement, on ne s'attendait pas à ce que les tendres aient tant de difficultés : on pensait que ça allait être un avantage au départ puis souffrir un peu, mais pas être à trois secondes au tour comme ça a été le cas. C'était donc une petite surprise."

Et les neutralisations par la voiture de sécurité, certes globalement bénéfiques, ont cependant apporté une difficulté supplémentaire : "Quand on refroidit le pneu avec du graining, c'est encore pire, mais c'est sûr que s'il y avait eu plus de tours sous drapeau vert, on n'aurait été nulle part."

Quant à lui, Leclerc ne peut nier ces difficultés, mais il est loin d'être abattu, pour une raison très simple. "Je pense que c'était le bon choix, car en fin de compte, c'est demain que l'on marque les gros points", souligne-t-il auprès de Sky Sports. "Vu le niveau de performance des mediums, je suis relativement content qu'on ne les ait pas utilisés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une question de survie. Espérons que ce choix nous aidera pour la course de demain."

En effet, la dégradation des pneus jouera un rôle majeur lors de ce Grand Prix – et si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, la FIA pourrait même imposer des stratégies à trois arrêts. La Scuderia disposera alors d'options stratégiques satisfaisantes.

"J'ai un autre train de tendres neufs. Peut-être que je vais les mettre pour un tour, prendre le départ de ma vie, puis rentrer au stand !" s'esclaffe Sainz. "À part ça, on a des mediums neufs, des durs neufs et deux trains de mediums usés qui semblent être en bon état, alors pour chaque arrêt on a plein de pneus."

Propos recueillis par Matt Kew