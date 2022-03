Ferrari préoccupé par la course au développement

Charger le lecteur audio

Depuis la saison 2021, le rythme du développement des F1 est moins énergique : avec la mise en place d'un plafond budgétaire (fixé à 140 M$ cette année), les plus gros portefeuilles de la F1 ne peuvent plus dépenser sans compter et donc ne peuvent plus apporter toutes les améliorations qu'ils souhaitent. Toutefois, certains s'inquiètent des potentielles dérives, avec des écuries qui pourraient trouver des moyens de contourner le Règlement Financier pour développer davantage.

Mattia Binotto fait partie de ces perplexes, le directeur de la Scuderia Ferrari expliquant que la F1 doit garantir le respect du plafond car cela pourrait s'avérer décisif dans la lutte pour les titres mondiaux. "[Le plafond budgétaire] influencera le rythme de développement", a-t-il affirmé. "Je pense que c'est un élément clé et ce qui me préoccupe, c'est que nous devons nous assurer de le contrôler de la bonne façon parce que ça peut changer la donne dans la lutte pour les développements."

Pour Christian Horner, les équipes vont devoir se creuser davantage les méninges sur la conception de nouvelles pièces. "Je pense que presque toutes les équipes sont très proches de la limite cette année", avait indiqué le directeur de Red Bull Racing dans la semaine du GP d'Arabie saoudite, remporté par Max Verstappen.

"C'est très agressif donc il faut faire preuve de stratégie avec l'utilisation des fonds pour les développements. Plutôt que d'aller aussi vite que possible et d'obtenir le maximum des performances de la voiture, je pense qu'il faut être beaucoup plus sélectif dans ce que l'on choisit, en fonction des coûts, pour que cela pousse à l'efficacité."

Notons que les commentaires de Binotto font suite à ceux de Stefano Domenicali, PDG de la F1, qui avait également fait part de deux de ses craintes quant au budget plafonné. "La première concerne le contrôle", avait-il expliqué, "parce que si [les régulateurs] ratent quelque chose, le système tout entier s'effondre. Aujourd'hui, il ne suffit pas de vérifier l'aspect technique uniquement, un contrôle financier strict est également nécessaire, et c'est pour cette raison que la FIA se donne les moyens d'être encore plus solide dans son rôle de garant."

"La deuxième [crainte] concerne certaines variables qui étaient difficilement prévisibles au moment de mettre en place le Règlement Financier. L'inflation prend une direction imprévisible et, ces dernières semaines, les coûts de transport ont également augmenté d'une manière difficile à prévoir. Il y aura des discussions pour trouver les bonnes solutions mais toujours en gardant au centre le principe que nous devons garantir à tous les mêmes possibilités."