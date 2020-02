Ferrari ne tranche plus : "Vettel et Leclerc seront au même niveau"

Il y a un an, avant le début de la saison 2019, Mattia Binotto avait établi un statut différent entre Sebastian Vettel et Charles Leclerc, évoquant clairement une priorité qui serait donnée à l'Allemand en vue du championnat. La première campagne commune des deux hommes s'est toutefois déroulée avec quelques frictions, désobéissances et situations polémiques, et cette volonté s'est vite évaporée. Alors, au moment de présenter sa nouvelle monoplace pour 2020, Ferrari a édicté une réalité beaucoup moins ambigüe : ses deux pilotes seront sur un pied d'égalité cette année, libres de s'affronter. À condition, bien entendu, de ne pas réitérer l'accrochage controversé d'Interlagos…

"Charles a désormais une année d'expérience avec nous", rappelle Mattia Binotto. "Et je pense que, si l'année dernière nous avons parfois dit que Seb serait le premier pilote et Charles le deuxième, une année plus tard et tous les deux ayant prouvé qu'ils pouvaient se battre pour le meilleur résultat, ils seront au même niveau. Nous verrons bien. Ils peuvent tous les deux se battre pour être devant, tant que nous avançons. Alors laissons-les courir."

Malgré les nombreux épisodes survenus en 2019, le directeur de la Scuderia a toujours minimisé les faits et mis en avant l'intelligence de ses pilotes, avec lesquels les échanges ont été nombreux. Tous les deux l'assurent, la liberté qui leur est accordée passe par une ligne rouge évidente à ne pas franchir.

"Je crois que nous avons tous les deux retenu la leçon de ce qui s'est passé au Brésil", insiste Charles Leclerc. "Alors oui, bien sûr, nous sommes libres de courir l'un contre l'autre, mais d'un autre côté nous sommes coéquipiers. Il y a de nombreuses personnes qui travaillent en coulisses sur la voiture et pour nous, afin que nous soyons performants en piste. Encore une fois, nous sommes une équipe, donc des choses comme celles qui se sont passées au Brésil ne devraient pas arriver. J'ai vraiment appris de ça et les marges seront probablement un peu plus grandes pour que ce soit plus sûr."

Débuter la saison avec un statut parfaitement similaire pourrait apparaître comme une perte d'influence en interne de Sebastian Vettel, battu au championnat l'an passé par son nouveau coéquipier. Un raccourci que combat toutefois l'Allemand. "Pas vraiment, je ne vois pas ça comme ça", tempère le quadruple Champion du monde. "Je pense que c'était pareil l'an dernier. Vous savez, ce n'est pas comme si j'avais une voiture différente. Je crois que c'est l'essentiel. Nous avons tous les deux la même voiture et la même chance de courir, donc je n'ai jamais douté de ça l'an dernier. Je crois que Charles non plus. Je ne vois pas ça comme ça, je ne suis pas d'accord avec vous."

Propos recueillis par Roberto Chinchero

Vidéo sur le même sujet