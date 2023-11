Quand les fesses de Bottas permettent de récolter 150 000 dollars

Valtteri Bottas a mis en vente un calendrier pour lequel il a posé nu pour le photographe Paul Ripke, dans le but de récolter des fonds pour "Movember", une œuvre de charité liée entre autres à la recherche sur le cancer de la prostate et des testicules.

L'idée de ce calendrier s'est appuyée sur une désormais célèbre photo que le pilote finlandais avait posté de lui nu dans une rivière d'Aspen, dans le Colorado, l'an passé. D'abord tiré à 10 000 exemplaires, le calendrier intitulé "BottAss" (jeu de mots avec le nom du pilote et "ass", soit "cul", en anglais) s'est très rapidement écoulé et a du être réimprimé. Chaque calendrier coûtait 19,90 euros, dont 5 étaient reversés à l'œuvre caritative.

S'exprimant ce jeudi sur les réseaux sociaux, le vainqueur de dix Grands Prix de F1 a révélé l'ampleur du succès de l'opération : "Merci beaucoup pour tout le soutien que vous nous avez apporté en novembre. Avec les dons et les calendriers, nous avons récolté une somme considérable dans le cadre de Movember – ce qui signifie que nous avons vraiment aidé et que nous allons changer et sauver la vie de nombreuses personnes. Les chiffres définitifs seront calculés dans les prochains jours, mais nous parlons d'environ 150 000 dollars de fonds collectés !"

Valtteri Bottas

Concernant l'idée du calendrier, Bottas a expliqué : "L'année dernière, lorsque j'ai diffusé cette photo à Aspen, elle a été très populaire. Et en fait, nous avons récolté pas mal de fonds. Comme je fais pas mal de choses avec Ripke, c'est un bon ami, le photographe, nous avons commencé à plaisanter sur l'idée : 'Imagine un calendrier entier...'"

"Et puis, à l'approche du mois de novembre, le mois de Movember, nous avons commencé à nous dire que c'était quelque chose que nous pourrions faire, quelque chose de vraiment, vraiment bien. Et nous avons décidé de le faire, mais pour une œuvre de bienfaisance. C'est principalement pour la recherche sur le cancer de la prostate, donc je pense que c'est pour une bonne cause."

"Movember se concentre beaucoup sur ce sujet. Je connais des gens qui ont eu des proches qui ont eu des problèmes avec ce genre de choses. Et je pense que chez les hommes aussi, comme Movember, qui met l'accent sur la santé masculine, beaucoup de gens ont peur de parler de ces choses. Je me suis donc donné à fond, je me suis exhibé, j'ai essayé d'être un exemple. Avec le corps humain, il ne faut pas être timide."

Avec Adam Cooper