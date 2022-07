Gasly éliminé en Q1 : "Pas mal de choses qu'on ne comprend pas"

Charger le lecteur audio

Particulièrement optimiste au terme de la journée de vendredi, Pierre Gasly a subi une grosse désillusion samedi au Grand Prix de France. Devant son public, le pilote tricolore a vu l'AlphaTauri AT03 échapper complètement à sa compréhension, alors que son coéquipier Yuki Tsunoda a vécu le scénario inverse. Éliminé dès la Q1 avec seulement le 16e temps, il ne s'explique pas, à chaud, cette contre-performance.

"Je ne sais pas pour l'instant", s'agace-t-il au micro de Canal+. "On n'a pas forcément de réponse. Au dernier tour j'ai amélioré et je perds complètement la voiture dans le virage 6. Sinon, depuis ce matin c'est beaucoup plus compliqué. Hier on était à l'aise dans le top 10 et depuis ce matin on a beaucoup plus de difficultés. On ne sait pas vraiment pourquoi."

"Hier on a eu une très bonne journée, tout était assez simple, dès qu'on sortait ça marchait. Depuis ce matin je ne sais pas, on a un feeling complètement différent avec la voiture. J'ai énormément de mal avec le train arrière, j'ai glissé énormément dans tous les virages lents, et malheureusement on rate la Q2 pour pas grand-chose."

Ce "pas grand-chose", ce sont 16 millièmes de seconde qui précipitent le Français loin sur la grille. Les pénalités moteur infligées à Carlos Sainz et Kevin Magnussen le font remonter au 14e rang pour le départ mais cette maigre consolation ne suffit pas dans l'immédiat. D'autant que de l'autre côté du garage, Yuki Tsunoda a concrétisé le potentiel de la monoplace italienne en accrochant le huitième temps de la Q3.

"Hier, il [Tsunoda] avait les soucis que j'avais, et depuis ce matin c'est l'opposé", fait remarquer Pierre Gasly. "Il y a pas mal de choses qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas simple, on essaie de se concentrer chacun sur notre voiture. Parfois il n'y a pas d'explication sur le pourquoi du comment et ça n'a pas forcément de sens. Il y a des années où tout est simple, d'autres moments où tout est beaucoup moins simple. Hier il y avait beaucoup de positif, on était tous très confiants. On a fait quelques changements pour aujourd'hui et malheureusement, ça n'a pas payé. Je n'ai pas vraiment les réponses."

"Demain il va falloir essayer de remonter", conclut-il. "C'est sûr que là, on part extrêmement loin, ce n'était pas la qualif qu'on aurait voulu. Maintenant, ce n'est jamais fini, c'est toujours une longue course demain et on va tout faire pour remonter. Depuis là où on part, 11e ou 15e [à l'arrivée] ça ne m'intéresse pas. On va essayer de tout faire, il va faire très chaud en plus, on va voir ce qu'on peut faire avec la stratégie pour remonter."