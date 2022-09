Gasly malade : "Hier, ça aurait été impossible de rouler"

Charger le lecteur audio

L'absence de Pierre Gasly dans le paddock de Monza a été remarquée, ce jeudi. Le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 a été obligé de faire l'impasse sur la première journée du week-end, consacrée notamment aux médias, AlphaTauri annonçant qu'il était souffrant.

Il s'avère que Gasly a été malade toute la semaine, et il s'en est fallu de peu pour qu'il reste sur la touche pour les premiers essais du week-end en Lombardie. Malgré l'amélioration de sa condition, le pilote français a manifestement souffert.

"Je dois dire que les premiers tours ont été une petite claque, après avoir passé les 72 dernières heures sur le canapé ou au lit", déclare Gasly. "Nous savions que ça allait être difficile, mais ce matin, je me sentais mieux que lors des quatre jours précédents. Les médecins ont dit que ça ne devrait que s'améliorer dorénavant. Je devrais donc aller mieux demain."

"Hier, ça aurait été impossible pour moi de piloter la voiture. C'était une assez grande source d'inquiétude. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis juste content d'être dans la voiture. Je ne me sens pas encore à 100%, mais j'allais suffisamment bien pour piloter, au moins. Demain, je devrais me sentir encore mieux."

Malgré ce handicap, Pierre Gasly s'est classé 13e puis 14e des deux séances du jour, tandis que son coéquipier Yuki Tsunoda a fini huitième en EL1 et 15e en EL2. Le Japonais s'est focalisé sur les longs relais en raison de ses sanctions : dix places de pénalité en raison de cinq réprimandes cette saison et, n'ayant plus grand-chose à perdre, un départ en fond de grille après l'utilisation d'éléments hors quota sur l'unité de puissance.

"Ce n'est pas grave", indique Tsunoda. "C'est de toute façon une bonne opportunité de changer beaucoup de choses, par exemple le moteur, vu que j'ai une pénalité dans tous les cas. En fait, c'est une bonne opportunité à Monza, c'est l'un des circuits où il est possible de dépasser. Je vois ça comme un point positif." Le pilote nippon n'était pas au bout de ses peines : il a écopé d'une pénalité de trois place supplémentaires sur la grille de départ et de deux points de pénalité sur sa licence (pour un total de huit), n'ayant pas respecté un drapeau jaune en EL2.

Propos recueillis par Filip Cleeren

