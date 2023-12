Gil de Ferran est mort

Gil de Ferran est décédé brutalement la nuit dernière, à l'âge de 56 ans. L'ancien pilote franco-brésilien était avec son fils sur le circuit d'Opa-locka, en Floride, lorsqu'il a été victime d'une crise cardiaque et n'a pu être réanimé, selon les informations de l'agence Associated Press.

Né à Paris en 1967, Gil de Ferran s'est révélé en F3 Britannique au début des années 1990, lorsqu'il a rivalisé avec Rubens Barrichello et David Coulthard, avant de remporter le titre l'année suivante, en 1992. Il a ensuite pris la direction de l'Amérique du Nord, où il s'est forgé un palmarès reconnu.

En 2000 et 2001, il a remporté deux fois consécutivement le titre en championnat CART, signant un total de 12 victoires entre 1995 et 2003 dans la discipline IndyCar/CART. La gloire, il l'a définitivement connue lorsqu'il a remporté en 2003 les 500 Miles d'Indianapolis, sous les couleurs de l'équipe de Roger Penske. Il s'était alors imposé devant son coéquipier Helio Castroneves, pour sa quatrième et dernière participation à la plus célèbre course du monde sur ovale.

Brièvement passé par l'Endurance en American Le Mans Series en 2009, Gil de Ferran est aussi célèbre pour avoir établi le record de vitesse sur circuit, encore en vigueur de nos jours. Lors des qualifications CART sur le California Speedway en 2000, il avait bouclé un tour à 241,428 mph de moyenne, soit 388,537 km/h !

Après sa carrière de pilote, Gil de Ferran est resté très impliqué en sport automobile et, même s'il n'a jamais couru en Formule 1, il en est devenu un acteur reconnu du paddock. D'abord en devenant directeur sportif de l'écurie BAR-Honda, poste qu'il a occupé de 2005 à 2007. Dix ans plus tard, en 2018, il a endossé les mêmes fonctions chez McLaren, jusqu'en 2021. En mai dernier, il a fait son retour en Formule 1, toujours chez McLaren : rappelé par Zak Brown dans le cadre de la restructuration de l'équipe, il avait accepté un rôle de conseiller.

"Je suis choqué et dévasté d'apprendre la perte de notre grand ami et collègue", a réagi Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "J'ai couru avec Gil dans le monde entier, et je l'ai vu gagner certaines de ses plus grandes courses. C'était un grand ami, pendant plus de 20 ans, il nous manquera beaucoup et on ne l'oubliera jamais. Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille. Repose en paix, Gil, la prochaine victoire sera pour toi !".

Depuis l'annonce de la mort de Gil de Ferran, les hommages se multiplient. McLaren a également rappelé qu'il "faisait partie intégrante de son équipe" et qu'il était "une force redoutable sur et en dehors de la piste et a eu un impact durable sur tous ceux qui couraient et travaillaient à ses côtés".

La rédaction de Motorsport.com adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Gil de Ferran.