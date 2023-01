Haas et le "disque rayé" des critiques sur sa relation avec Ferrari

Charger le lecteur audio

Les saisons 2020 et 2021 ont été particulièrement pénibles pour Haas, qui a glissé au fond du classement et n'a totalisé que trois points. Fort heureusement pour la structure américaine, la campagne 2022 a été d'un autre acabit : Kevin Magnussen et Mick Schumacher ont profité d'une voiture plus compétitive pour récolter 37 points, le Danois ayant même signé la pole position au Grand Prix de São Paulo.

Mais ce regain de forme n'a pas été sans conséquences dans le paddock. Certains rivaux l'ont considéré comme le simple résultat du partenariat technique entre Haas et Ferrari, qui n'a cessé de se resserrer ces dernières années, l'écurie américaine ayant été ainsi perçue comme l'"équipe B" du Cheval cabré. Mais pas de quoi contrarier Günther Steiner.

"Si vous êtes bon, vous êtes un copieur ; si vous êtes mauvais, tout le monde s'en fiche", a résumé le directeur d'équipe, blasé, à Motorsport.com. "Alors très bien, continuez à le dire, nous avons déjà entendu ça. C'est un disque rayé. Ça ne me fait rien. Je m'en moque complètement."

Depuis que Haas a rejoint la Formule 1, en 2016, la structure achète à Ferrari autant de pièces que le règlement le permet. Et cela fait deux ans que Haas dispose de son propre bâtiment à Maranello. Par ailleurs, l'évolution à mi-saison de la VF-22 a rendu la monoplace très similaire à la F1-75 de la Scuderia.

La Haas VF-22 dans le garage avec le logo MoneyGram

Plafond budgétaire : Haas désormais sur un pied d'égalité

Début janvier, Haas a dévoilé son nouveau logo ainsi que son nouveau nom d'équipe officiel pour la saison 2023, deux changements qui font suite à la signature d'un contrat de sponsoring avec l'entreprise de transfert de fonds MoneyGram. Ce coup de pouce financier devrait permettre à l'écurie d'augmenter son budget et ainsi atteindre pour la première fois la limite imposée par le plafond budgétaire.

Si Steiner a affirmé que Haas n'avait jamais été en mauvaise posture, en dépit de contentieux avec Rich Energy en 2019 et Uralkali en 2021, l'Italien s'est réjoui du tremplin financier offert par MoneyGram.

"L'année 2020 n'a pas été facile en raison de la pandémie qui a éclaté", a précisé Steiner. "Mais je pense que [l'arrivée de MoneyGram] nous met dans une très bonne position. Est-ce la meilleure ou non ? Je pense qu'au début, nous étions très solides, par rapport à tout. Quand nous sommes arrivés en 2016, il n'y avait pas de plafond budgétaire, donc nous étions beaucoup plus inférieurs aux autres équipes, même si nous étions dans une bonne situation financière. Maintenant, par rapport aux autres, nous sommes aussi, sur le plan financier, très compétitifs. Pas compétitifs, nous sommes à égalité."

Avec Luke Smith