Haas : Schumacher "coûte une fortune et détruit beaucoup de voitures"

S'il semblait un temps presque exclu qu'il conserve son baquet pour la saison 2023 de F1, Mick Schumacher paraît ces dernières semaines être un candidat un peu plus crédible à sa propre succession au sein de l'écurie Haas. Plus crédible mais surtout par manque de prétendants qui se démarquent véritablement... donc pas réellement en position de force. Et sa nouvelle sortie de piste, lors des essais libres du Grand Prix du Japon, ne l'a pas aidé à marquer des points auprès d'un Günther Steiner agacé par la situation.

La seconde lame est directement venue d'Amérique, puisque c'est cette fois-ci le grand patron et propriétaire de la structure, Gene Haas, qui s'est fendu de commentaires sur ce sujet : selon lui, Schumacher a toujours une partie des cartes en main pour l'an prochain, mais l'ardoise laissée derrière lui commence à avoir du mal à passer. S'exprimant auprès d'Associated Press en marge de l'épreuve NASCAR de Las Vegas, Haas a ainsi lancé : "L'avenir de Mick va être décidé par Mick."

Et précisément en grande partie par sa capacité à augmenter son total de 12 unités inscrites : "Nous attendons simplement. Nous avons besoin que Mick ramène des points et nous essayons de lui donner autant de temps que possible pour voir ce qu'il peut faire. S'il veut rester avec nous, il doit nous montrer qu'il peut marquer des points supplémentaires. C'est ce que nous attendons."

Puis quand la question lui est posée directement de savoir si l'Allemand dispose bien des quatre courses restantes pour se sauver, Haas de répondre : "Eh bien, s'il gagne la prochaine, on le garde. Quelque part entre les deux, il y a une zone grise."

[Si] vous êtes Verstappen et que vous détruisez des voitures, nous ferons avec. Mais quand vous êtes à l'arrière et que vous détruisez des voitures, c'est très difficile. Gene Haas

"Dans cette discipline, être quasiment un pilote débutant, ce n'est pas possible : ça coûte trop cher", a ajouté le dirigeant américain au sujet des incidents dans lesquels Schumacher a pu être impliqué cette année. "Si vous faites la moindre erreur dans le choix du pilote, ou la stratégie, ou le choix des pneus, cela vous coûte des millions de dollars."

"Je pense que Mick a beaucoup de potentiel, mais vous savez, il coûte une fortune et il a détruit beaucoup de voitures, ce qui nous a coûté beaucoup d'argent que nous n'avons pas. Maintenant, si vous nous marquez des points, et que vous êtes [Max] Verstappen et que vous détruisez des voitures, nous ferons avec. Mais quand vous êtes à l'arrière et que vous détruisez des voitures, c'est très difficile."

Des mots sévères qui s'inscrivent dans un contexte où, une fois de plus, Haas n'a pas su capitaliser sur un début de saison plutôt prometteur, l'écurie pointant actuellement à une inconfortable huitième position, à égalité de points avec AlphaTauri, mais encore tout de même à portée d'Alfa Romeo et Aston Martin.

"Nous avons commencé l'année de façon éclatante et je pense que le milieu de saison n'a pas été très bon, et nous semblons juste retomber dans nos travers habituels", reconnaît Gene Haas. "Il faut juste que nous nous en sortions. Et la Formule 1 est très difficile. Quand j'ai commencé, il y avait six secondes entre les leaders et l'arrière et vous aviez la règle des 107%. Maintenant, nous sommes tous à deux secondes, donc c'est devenu beaucoup plus difficile et il n'y a plus de mauvaises équipes."

En dehors de Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi et Nico Hülkenberg semblent être les deux candidats les plus probables à l'obtention du baquet Haas l'année prochaine, aux côtés de Kevin Magnussen.

