Hamilton "n'y est pas", Bottas détendu comme jamais

"Je ne sais même pas quel est l'écart, mais je n'y suis pas. Je ne suis vraiment pas proche." Relégué à trois dixièmes de son coéquipier Valtteri Bottas en Essais Libres 1 puis à quatre dixièmes en EL2 au Grand Prix du Qatar, Lewis Hamilton sait qu'il aura besoin d'un niveau de performance plus élevé pour le reste du week-end s'il veut se battre pour la victoire et se donner les meilleures chances de titre face à Max Verstappen, alors qu'approche la fin de la saison.

À ce stade, Hamilton n'est même pas sûr d'être suffisamment compétitif pour se battre avec son rival en course. "Comme je l'ai dit, je suis un petit peu lent, alors il faut que je trouve la solution ce soir", a-t-il ajouté.

Cependant, l'heure n'est pas encore à l'inquiétude chez Mercedes, comme en témoignent les propos d'Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste. "Aujourd'hui, Valtteri semblait être l'homme en forme, il était au top sur un tour, très bon sur un long relais", analyse Shovlin sur Sky Sports F1. "Et si la voiture fonctionne bien, alors nous la ferons fonctionner bien avec Lewis. Pour nous, c'est un vendredi encourageant de ce point de vue. Et avec un nouveau circuit, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Ça se présente bien, il y a un peu de travail pour satisfaire Lewis. Et Red Bull a ses propres problèmes sur lesquels ils vont travailler ce soir. Il faut s'assurer que quel que soit notre avantage, nous puissions le conserver."

Shovlin n'est en tout cas pas surpris par les performances actuelles de Bottas. "Valtteri a toujours été très rapide", insiste-t-il. "Je pense que comme il l'a dit, savoir quel est son avenir, avoir un contrat sur le long terme, c'est très important. Et maintenant il pilote juste parce qu'il adore piloter, que la voiture fonctionne bien et qu'il prend beaucoup de plaisir en piste. On n'avait donc pas vu Valtteri aussi détendu que maintenant. Et il fait un travail éblouissant pour nous, alors nous sommes contents."

La bataille pour le titre entre Mercedes et Red Bull continue en tout cas de faire rage, dans un contexte très tendu entre la demande de révision de l'incident Verstappen/Hamilton d'Interlagos par Mercedes, qui a été rejetée, et la menace d'une réclamation de Red Bull concernant l'aileron arrière de la W12. "Il y a probablement quelques sortes de scuds qui sont envoyés dans les deux sens", reconnaît Shovlin.

C'est cependant en piste que tout va se décider, et une bonne prestation à Losail serait de bon augure pour la marque à l'étoile. "Je pense que si nous regardions les caractéristiques de cette piste et de celle de Djeddah, celle-ci nous inquiéterait plus que Djeddah. Nous verrons où nous nous situerons en arrivant à Abu Dhabi, mais si la voiture fonctionne bien ici, je pense que nous pouvons la faire bien fonctionner sur ces deux autres, et c'est la clé sur laquelle nous allons nous focaliser", conclut Shovlin.