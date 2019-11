Hamilton et le contrat 2021 : "Chouette d'être désiré"

Lewis Hamilton dit ne pas avoir hâte de passer par "un autre moment stressant" l'an prochain dans le cadre des discussions contractuelles pouvant le lier à Mercedes et la Formule 1 au-delà de la saison 2020.

Le Champion du monde en titre dispose d'un contrat prenant fin au terme de la saison prochaine et il semble fortement probable qu'il poursuive dans la discipline avec la firme à l'étoile, alors que de nouvelles règles sportives, financières et techniques entreront en vigueur en 2021. Toutefois, en dépit d'une réelle volonté de rester chez Mercedes, Hamilton a indiqué plusieurs fois qu'il existe toujours des tentations ailleurs que dans le giron du constructeur allemand.

"Je viens à peine de signer ce contrat que je dois commencer à parler potentiellement du prochain, ce qui est frustrant car c'est un autre moment stressant lors duquel il faut aller dans une pièce, monter sur le ring et avoir une conversation amicale mais intense à propos des termes et tout ce genre de choses", a-t-il décrit en amont du Grand Prix du Brésil. "Mais je suis habitué à cela et j'aime penser que je suis un négociateur relativement bon."

Hamilton explique que le stress de la situation provient du fait qu'il lui est nécessaire de stipuler ses désirs pour une nouvelle entente, ce qui peut représenter un conflit avec ce que l'équipe est disposée à lui offrir. Néanmoins, le Britannique ne s'attend pas à des discussions trop tendues. "Je pense que ce n'est qu'une confrontation, n'est-ce-pas ? Les deux côtés essaient de voir ce qu'ils peuvent avoir de plus de la situation, comment améliorer les choses, quels changements faire, et cela prend des lustres pour réaliser certaines des formalités avec l'équipe."

"Toutefois, l'équipe a été extraordinaire. Bradley [Lord, directeur de la communication] et son équipe travaillent dessus pour aider à diminuer la charge [de représentation] et la rendre moins lourde. [Nous regardons] la manière dont je travaille avec les ingénieurs et beaucoup de choses. Pour être honnête, ça ne sera pas si stressant. Il est intimidant de penser que ça arrive car vous êtes engagé pour une période donnée dans votre vie, et parfois il est difficile de penser à si long terme. Mais bien entendu, c'est chouette d'être désiré et j'espère que nous réglerons cela rapidement."

Hamilton attend la décision de Wolff

Hamilton a avoué que l'un des facteurs déterminants pour lui concernant son engagement avec le team est de connaître l'avenir de Toto Wolff, son directeur d'équipe. Le meneur de troupes incontournable du paddock est régulièrement associé à des responsabilités officielles pour le promoteur du Championnat du monde de Formule 1 et Hamilton estime que sa perte serait très significative pour Mercedes, au point de pouvoir lui faire considérer son propre engagement.

"Il est et a été à la limite de la perfection", salue Hamilton. "C'est une union parfaite et naturellement, je n'aimerais pas qu'il parte, particulièrement si je reste dans la discipline. Mais au final, il s'agira de son choix. Si l'on regarde des choses érigées à certains endroits, cela perdure pendant un moment, puis une nouvelle personne arrive et fait assez souvent les choses à sa manière propre, cependant je pense que cela peut mal se passer plus souvent que le contraire."

"Mais une nouvelle fois, cette équipe ne tient pas à une seule personne. Il s'agit d'un énorme groupe de gens et ils ne vont pas tous partir [avec Wolff s'il partait, ndlr]. Le fait qu'ils puissent continuer à faire le travail qu'ils font est important pour moi. J'attends donc de voir où il en est et ce qu'il a en tête."