Hamilton : La seconde d'écart avec Leclerc, un bon "indicateur"

Cinquième des qualifications ce samedi, Lewis Hamilton ne semblait pas vraiment contrarié par le fait d'avoir été devancé par les deux Ferrari et les deux Red Bull. Toutefois, l'écart de près d'une seconde sur le poleman Charles Leclerc est pour lui significatif de ce qu'il manque à Mercedes.

En effet, le septuple Champion du monde estime que le circuit de Bakou a exposé les faiblesses d'une W14 qui a peiné à sortir de la Q2, un mois après avoir pourtant signé les deuxième et troisième temps de la Q3 sur le très différent tracé de Melbourne.

En dépit d'un aileron arrière dont les plaques d'extrémité ont été revues pour réduire la traînée, les données de mesure de la vitesse de pointe ont démontré un écart de 4 km/h entre la RB19 de Max Verstappen et la Flèche d'Ébène pilotée par Hamilton.

"Je savais que les Red Bull seraient particulièrement rapides, mais je n'avais pas réalisé que nous aurions un déficit aussi important sur les lignes droites", a-t-il déclaré. "Mais c'est un bon indicateur."

"Nous sommes plus lents dans les lignes droites et plus lents dans le secteur intermédiaire, donc nous avons beaucoup de travail à faire pour rectifier le tir avec la voiture. Elle n'est pas la plus facile à piloter. Je suis heureux d'être sur la troisième ligne et j'espère que demain nous pourrons nous battre un peu plus."



Hamilton juge qu'une meilleure séance de qualifications était sans doute possible mais qu'il n'a jamais vraiment été à l'aise au volant de la W14 dans les rues de Bakou : "Nous essayons de faire de notre mieux, en donnant tout ce que nous avons sur la piste. Il n'est pas facile sur ce circuit de trouver le bon timing, de prendre le bon rythme et de tout donner."

"J'ai eu du mal en Q2. J'avais plus de rythme, mais je n'ai pas réussi à produire ce dernier tour. Mon premier run de Q3 était vraiment sympa, et je l'ai pratiquement égalé à la fin, mais nous avions besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir devancer une Ferrari."

