Hamilton, Horner, Red Bull : la mise au point après le "retentissement"

D'où part la polémique entre Christian Horner et Lewis Hamilton au sujet de discussions pour un baquet chez Red Bull ? En réalité, il semble qu'il ne s'agisse de rien d'autre que d'habituelles conversations informelles entre acteurs du paddock. Car pour chaque équipe et pour chaque pilote, connaître la situation exacte et les options potentielles sur la table en cas de besoin fait tout simplement partie du métier. Chaque manager parle avec toutes les écuries, et chaque écurie parle avec tous les pilotes. C'est presque un devoir.

En évoquant des approches de l'entourage de Lewis Hamilton en début d'année, Christian Horner a vu ses déclarations au Daily Mail prendre des proportions sans doute exagérées. Il est vraisemblable que le directeur de Red Bull fît en fait référence à des échanges avec Anthony Hamilton, le père du septuple Champion du monde, mais que la perspective d'un volant ait toujours été très, très éloignée.

Au cours d'une longue conversation écrite sur plusieurs sujets, la question de l'avenir de Lewis Hamilton a ainsi été abordée entre les deux hommes, et Anthony Hamilton aurait simplement expliqué qu'il ne serait pas inutile pour Christian Horner de parler avec le Britannique pour renouer le contact. C'est ce qui a conduit au fameux message évoqué par Lewis Hamilton sur son ancien téléphone.

Naturellement, seul Christian Horner sait si le fait d'y avoir fait allusion dans une interview était innocent ou s'il s'agissait d'une manœuvre de communication. La certitude, en revanche, est que Lewis Hamilton n'a visiblement jamais cherché à quitter Mercedes. Et le patron de Red Bull est le premier à en convenir.

Christian Horner a clarifié ses propos.

"C'est remarquable de voir à quel point cette affaire a eu du retentissement", observe Christian Horner dans le paddock d'Abu Dhabi. "Merci au Daily Mail d'en avoir fait les gros titres. C'est une question de : 'Il a dit, elle a dit, qui a dit, qu'est-ce qui a été dit ?'. Il est tout à fait normal que les pilotes, leurs représentants, leurs parents, aient différentes conversations au cours de l'année. Mais écoutez, nous n'avons eu aucune discussion sérieuse avec Lewis. Il n'y a jamais eu de baquet disponible."

"Je connais Anthony Hamilton depuis de nombreuses années, c'est un chic type. C'est un père fier de son pilote et, inévitablement, quand les pilotes traversent une période difficile – et soyons honnêtes, Lewis n'a pas gagné de Grand Prix depuis deux ans –, il est inévitable que des questions soient posées à travers le paddock. Mais il n'y a jamais eu d'implication, et je ne sais pas qui représente qui ou quoi, mais avec le même nom de famille, on pourrait penser qu'ils sont raisonnablement proches. C'est difficile à dire, mais il n'y a pas eu autre chose que des amabilités."

"Il n'y a pas eu de : 'Puis-je conduire pour Red Bull l'année prochaine ?', à moins qu'Anthony ne veuille piloter. Alors oui, comme je l'ai dit, ce n'est pas inhabituel. Il y a énormément de pilotes, comme vous pouvez l'imaginer, dont on entend parler au cours de l'année."

Lewis Hamilton, lui, n'a pas apprécié de se retrouver au cœur de cette petite tempête médiatique dont la Formule 1 a le secret. Et c'est sans doute le fait que sa loyauté envers Mercedes puisse être remise en cause par cette histoire qui l'a poussé à démentir fermement. Sans toutefois le surprendre plus que ça.

"Si l'on y réfléchit bien, il y a beaucoup de gens ici qui aiment lâcher mon nom dans de nombreuses conversations, parce qu'ils savent que ça va faire des vagues", estime-t-il. "Et si tu te sens un peu seul et que tu ne reçois pas beaucoup d'attention, c'est la chose à faire. Il suffit de mentionner mon nom."

Avec Jonathan Noble