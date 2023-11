Hamilton dément avoir contacté Red Bull : "C'est complètement faux"

L'entretien accordé par Christian Horner au Daily Mail, paru ce mercredi, n'a pas tardé à interférer dans les traditionnels points presse du jeudi à Abu Dhabi, où se déroule ce week-end la dernière manche de la saison 2023 de Formule 1. Et le principal intéressé, Lewis Hamilton, a jugé nécessaire de répondre au directeur de Red Bull Racing en livrant sa version des faits.

Dans les colonnes du média britannique, Christian Horner assure que l'entourage de Lewis Hamilton a contacté Red Bull plusieurs fois par le passé, y compris cette année pour discuter de 2024. "Nous avons eu plusieurs conversations au fil des années, concernant une arrivée de Lewis chez nous", a-t-il affirmé. "Ils nous ont contactés à quelques reprises. Plus récemment, cette année, ils nous ont demandé si nous serions intéressés."

Christian Horner précise également n'avoir pas donné suite, estimant notamment qu'il ne voyait pas Max Verstappen et Lewis Hamilton "travailler ensemble avec succès" et redoutant alors une dynamique "qui ne serait pas bonne".

Dans le paddock de Yas Marina, Lewis Hamilton assure toutefois ne pas comprendre ce à quoi le directeur de Red Bull fait allusion, et inverse même les rôles dans les contacts qu'il y a pu avoir.

"C'est complètement faux", répond au micro de Canal+ le septuple Champion du monde, qui a finalement renouvelé à la fin de l'été son contrat pour deux saisons chez Mercedes. "Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas parlé à Christian. De ce que je sais, personne de mon équipe ne leur a parlé."

"Cependant, ils m'ont contacté – [Christian] m'a contacté plus tôt dans l'année, sur mon ancien téléphone, et je ne l'ai vu que bien plus tard. J'ai juste répondu : 'Désolé, je n'utilise plus ce téléphone'. Mais je l'ai félicité pour l'excellent travail qu'il a fait, et j'ai dit : 'J'espère pouvoir me battre avec vous bientôt'. C'est tout. Alors je ne comprends vraiment pas de quoi il parle."

Également interrogé par Sky Sports, Lewis Hamilton a estimé que Christian Horner ne faisait "que remuer les choses" avant de préciser : "Il n'y a pas eu de discussions confidentielles, donc je ne sais pas. Vous connaissez Christian, il adore ce genre de choses."

"Je pense que passer d'une voiture qui n'est pas terrible à une voiture qui gagne, de mon point de vue, ce n'est pas le rêve. Le rêve est de commencer là où l'on en est et de progresser jusqu'à la victoire. Et c'est pourquoi je suis resté chez Mercedes."