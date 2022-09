Hamilton : Red Bull et Newey "m'ont donné tort"

Charger le lecteur audio

De Williams à Red Bull en passant par McLaren, Adrian Newey a contribué à douze titres mondiaux des pilotes et dix des constructeurs au fil de son illustre carrière. S'il a pris un peu de recul au sein de la structure de Milton Keynes, le légendaire ingénieur de 63 ans continue d'avoir une influence au sein du bureau d'études.

Après sept saisons sans remporter le championnat, Red Bull a renoué avec le succès grâce à Max Verstappen l'an dernier et semble parti pour rafler aisément les deux couronnes 2022. Une telle réussite ne suscite que de l'admiration chez Lewis Hamilton, qui fait volontiers son mea culpa après avoir minimisé le potentiel de la marque de boissons énergisantes en sport automobile.

Interrogé sur les performances de Max Verstappen cette saison, Hamilton répond : "Je suis plutôt impressionné par Adrian Newey et son équipe. C'est une grande écurie, elle a des voitures vraiment excellentes depuis un certain temps. Je pense qu'ils se sont rendu compte cette année – ils en ont fait l'expérience – que leur moteur n'était pas réellement plus lent que les autres et qu'ils avaient plutôt bien plus de traînée ces dernières années. Et ils ont fait un travail fantastique."

"Tout ce que j'ai dit dans le passé au sujet de l'équipe, je ne voulais pas le dire de manière négative. Je crois qu'il y a quelques années, j'ai parlé d'eux comme d'une entreprise de boissons, quelque chose du genre, et il s'agissait vraiment de souligner qu'on parierait davantage sur un constructeur automobile, mais ils m'ont donné tort, à moi et à tout le monde."

La nouvelle réglementation technique de 2022 a fait la part belle à l'effet de sol, et Hamilton ne manque pas de souligner que Newey a écrit une thèse consacrée à "l'aérodynamique de l'effet de sol appliquée aux voitures sportives" à la fin des années 1970 lors de son cursus universitaire. Il s'agissait de la première étude poussée sur le sujet, d'après ce qu'a écrit le principal intéressé dans son autobiographie.

"Et quand on sait qu'Adrian a fait sa thèse sur les voitures à effet de sol quand il était à l'université, ce qu'il a créé cette année n'est pas une surprise ! C'est impressionnant. Mais je suis convaincu que les jeunes loups de notre équipe vont rattraper notre retard", conclut Hamilton, gardant l'espoir de remporter au moins une victoire pour une 16e saison consécutive, ce qui serait un record.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas

