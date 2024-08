Hamilton : "J'avais le rythme pour être dans le top 5"

Lewis Hamilton est parti en vacances avec trois podiums consécutifs dont deux victoires, pour celui qui avait peur de ne plus jamais monter sur la plus haute marche du podium. Arrivé aux Pays-Bas, le Britannique comptait poursuivre sa lancée de bons résultats mais ses espoirs se sont envolés lors de la séance de qualifications.

Alors que la Mercedes semblait rapide sur le tracé de Zandvoort, à l'image de la deuxième séance d'essais libres où les deux W15 se sont placées dans le top 3, Lewis Hamilton s'est fait piéger lors de la Q2, auteur du 12e temps seulement. Les choses auraient pu s'arrêter là mais le septuple Champion du monde a ensuite reçu une pénalité de trois places sur la grille pour avoir gêné Sergio Pérez en Q1. Trois places qui se sont transformées en deux en raison de la disqualification d'Alex Albon.

Interrogé à la sortie de sa monoplace, Lewis Hamilton a estimé que sans cette pénalité, il aurait pu accéder au top 5 : "Absolument, et si je m'étais qualifié comme j'aurais dû l'être. Si je n'avais pas eu le problème en qualifications, alors oui. Je pense que j'avais le rythme pour être dans le top 5, si j'étais parti quatrième par exemple, j'aurais terminé au moins à la même place."

Le pilote Mercedes s'est donc élancé de la 14e position, faisant partie des trois seuls pilotes en pneus tendres. Grâce à cela, il a pu remonter très vite sur les monoplaces devant lui. Sur une stratégie à deux arrêts, il a tout d'abord chaussé des pneus durs avant de terminer la course avec à nouveau des pneus tendres. Malgré une position finale décevante, le Britannique confie avoir pris du plaisir au volant de sa Mercedes.

"Je me suis beaucoup amusé aujourd'hui. Nous avions prévu de faire deux arrêts, nous avons commencé en tendre, qui était un très bon pneu, il était mieux que le pneu medium lors des essais. Le pneu dur était assez correct, il était difficile de voir ce que je devais faire."

"J'étais sur deux arrêts, donc j'essayais d'utiliser le pneu mais je n'étais pas sûr non plus si nous pouvions faire un arrêt. J'étais un peu enfermé. J'ai pu rester sur ma propre stratégie. Probablement que si j'avais fait l'arrêt unique et que j'avais réussi un peu mieux, j'aurais pu faire un arrêt et peut-être finir une place devant."