Horner salue la performance de Lawson, qui a doublé Verstappen

Liam Lawson n'avait pas la tâche facile ce week-end en remplaçant Daniel Ricciardo au pied levé pour le Grand Prix des Pays-Bas, au volant d'une AlphaTauri AT04 qu'il n'avait jamais pilotée, avec à peine quelques séances d'essais d'expérience en Formule 1.

Mission accomplie malgré un week-end perturbé par de nombreuses averses : en dehors d'une sortie de piste avec un léger contact contre le mur en Essais Libres 3, le Néo-Zélandais est généralement parvenu à maintenir sa monoplace sur la piste et a progressivement gagné en performance.

Bon dernier en qualifications, Lawson a mené une première moitié de course relativement discrète, lors de laquelle il a reçu une pénalité de dix secondes pour avoir obstrué la sortie du stand Haas en attendant que son équipe ait changé les pneus de son coéquipier Yuki Tsunoda.

Le pilote AlphaTauri s'est toutefois enhardi par la suite, au point de doubler Charles Leclerc au virage 11, puis de brièvement reprendre son tour de retard à Max Verstappen juste après la sortie des stands de ce dernier dans le 62e tour. Sa compétitivité en fin d'épreuve, alliée à l'intervention tardive de la voiture de sécurité, lui a permis de décrocher la 13e place devant Bottas, Tsunoda, Magnussen et Russell.

"Ce pauvre gars a été lâché dans une voiture qu'il n'a jamais pilotée, avec des conditions changeantes, toutes les difficultés possibles. Je pense qu'il s'est très bien débrouillé", estime Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. "Il a même dépassé Max [Verstappen] dans le tour de sortie de Max, lorsqu'il a mis les pneus intermédiaires à la fin. Finir une course ainsi malgré son manque d'expérience… J'ai trouvé qu'il s'était très bien appliqué dans des circonstances très difficiles."

Liam Lawson (AlphaTauri)

"Il a fait du bon travail, car c’était vraiment difficile", déclare pour sa part Franz Tost, directeur de la Scuderia AlphaTauri, à Motorsport.com. "Il a dû prendre la piste sous la pluie et n'a pas fait tant de tours que ça sur le sec. Et il n'a commis aucune erreur. Du très bon travail."

"Il doit être un peu patient. Arriver en F1, c'est une chose ; la progression et l'amélioration des performances du pilote en sont une autre. Il faut attendre."

Quant au principal intéressé, il se réjouit de l'expérience qu'il a pu engranger ce week-end. "Ça n'était pas évident !" s'exclame Lawson. "Les conditions étaient très instables. Lorsque je me suis placé sur la grille, il s'est mis à pleuvoir, ce n'était vraiment pas la meilleure sensation qui soit ! Mais au fil de la course, j'ai évidemment appris énormément."

"La première partie n'était pas la meilleure. Nous avons perdu beaucoup de temps en arrêtant les deux voitures en même temps, puis il y a eu la pénalité, tout ça. Mais lors de la seconde moitié, je crois que j'ai commencé à avoir une bonne sensation en tendres dans l'air propre, puis en intermédiaires aussi. Je me sentais bien plus à l'aise que [samedi]. Je vais me pencher sur cette course comme on le fait toujours, et il y a certainement des choses que j'aurais aimé faire mieux, mais je pense en être relativement satisfait."

Concernant sa bataille avec Leclerc, Lawson précise : "C'était assez animé, à vrai dire ! Je crois qu'il était en grande difficulté en tendres. Quand je l'ai doublé, il m'a repassé dans la ligne droite. C'était un peu frustrant, mais c'est bien de prendre de l'expérience. Je pense que j'ai eu l'expérience de toutes les situations dans cette course avec plusieurs arrêts au stand, des batailles roue contre roue, de la pluie, du sec. C'était une bonne expérience d'apprentissage."

Lawson sera de retour au volant ce week-end à Monza, tandis que Ricciardo poursuit sa convalescence à la suite de sa fracture d'un métacarpe.

Propos recueillis par Adam Cooper, Matt Kew et Erwin Jaeggi