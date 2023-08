Un retour de Ricciardo improbable avant le GP de Singapour

Blessé dans une sortie de piste survenue vendredi lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, Daniel Ricciardo est désormais face à une convalescence dont la durée est encore inconnue. Victime d'une fracture métacarpienne à la main gauche après avoir heurté le mur en tentant d'éviter la monoplace en perdition d'Oscar Piastri, l'Australien est remplacé pour la suite du week-end chez AlphaTauri par Liam Lawson.

Si rien n'est encore sûr à ce stade, la tendance du moment va dans le sens d'un forfait pour le Grand Prix d'Italie à Monza la semaine prochaine, et l'objectif le plus réaliste est celui d'un retour dans le baquet de l'AT04 pour le Grand Prix de Singapour, à la mi-septembre. Dans l'immédiat, Daniel Ricciardo s'est envolé pour Barcelone, probablement afin de consulter le docteur Xavier Mir, connu pour opérer régulièrement les pilotes MotoGP quand ils se blessent.

"Ces gars-là, on le voit en MotoGP, rebondissent assez vite", a expliqué ce samedi à Sky Sports le directeur de Red Bull, Christian Horner. "Il est donc parti aujourd'hui pour Barcelone, il se peut même qu'ils l'opèrent demain pour remettre de l'ordre au niveau de cette fracture. C'est une fracture assez nette. Ensuite, naturellement, tout dépend de la récupération et du temps que ça prendra. Un être humain normal en aurait probablement pour 10 à 12 semaines, mais on sait que ces gars-là ne sont pas normaux. Tout dépendra donc du processus de récupération : trois semaines, un mois, six semaines, personne ne le sait vraiment."

Décrivant un Daniel Ricciardo forcément frustré par cet épisode qui vient contrarier son retour en Formule 1, effectif depuis le mois dernier à la place de Nyck de Vries, Christian Horner ne doute pas de sa motivation à revenir dès que possible. "Je suis certain qu'au fond de lui, il a probablement Singapour comme objectif, mais encore une fois, c'est probablement l'un des circuits les plus difficiles du calendrier", souligne le Britannique. "La nature suivra son cours."

L'intérim de Liam Lawson pourrait donc durer et la probabilité de revoir le Néo-Zélandais en Grand Prix à Monza est forte. Le jeune pilote de 21 ans doit s'adapter rapidement sur un circuit de Zandvoort particulièrement technique, où la pluie joue également les trouble-fêtes depuis ce samedi.

"Les circonstances sont difficiles pour lui", ne cache pas Christian Horner. "C'est un timing compliqué pour Liam, il est jeté là-dedans, même pas sur une piste sèche, dans des conditions horribles, sur un circuit glissant et qui punit la moindre erreur. Il a fait un travail plutôt mature jusqu'à présent et il a juste besoin de passer plus de temps dans le baquet. Je pense qu'il sera injuste de le juger sur cette séance de qualifications."

"Il est polyvalent, il a sauté dans des voitures de DTM rapidement et il a gagné, il a gagné en F3 et en F2, c'est un pilote assez dur et il va trouver ses marques. Je pense qu'avec un peu de temps, il se débrouillera très bien."