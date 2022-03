Hülkenberg s'attend à souffrir en course

Charger le lecteur audio

Ce n'est que le matin de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Arabie Saoudite que Nico Hülkenberg a été confirmé au volant de la seconde Aston Martin, Sebastian Vettel devant renoncer pour la deuxième fois de l'année en raison du Covid. Le "super sub" de l'équipe basée à Silverstone s'est qualifié en 18e position, dernier pilote à avoir signé un temps compétitif puisque Nicholas Latifi et Yuki Tsunoda, en dernière ligne, ont connu des mésaventures avec un accident pour l'un et un problème technique pour l'autre.

En dépit de ce résultat décevant – son coéquipier Lance Stroll s'est hissé en Q2 – Hülkenberg a expliqué qu'il avait de meilleures sensations qu'à Bahreïn, où il avait été parachuté sans préparation, mais a concédé que le circuit de Djeddah était beaucoup plus difficile que celui de Sakhir.

"Plus de préparation, plus de temps", a-t-il indiqué à Motorsport.com. "Mais ce circuit, c'est quelque chose. On ne peut pas le comparer aux circuits sur lesquels j'ai couru. C'est tellement rapide pour un circuit en ville, c'est hallucinant. Donc c'est très exigeant, très difficile."

"Ce week-end, ça a été difficile de trouver la bonne confiance, de trouver le rythme. Ça s'est poursuivi en qualifications. Il y en avait encore, j'avais quelques dixièmes [de plus] en moi. Mais, malheureusement, je n'ai pas réussi à [les gagner]. La position dans le siège et tout ça, c'est un peu plus connu, ce n'est plus nouveau. Mais en arrivant ici, sur ce circuit, et malgré les tours sur simulateur, je sens encore que c'est nouveau et tout frais."

En opposant les kilomètres accumulés sur le simulateur d'Aston Martin et ceux sur le circuit, ce week-end, Hülkenberg a expliqué comment ces expériences étaient différentes. "Il n'y a rien de comparable, honnêtement", a-t-il admis. "Parce que dans un simulateur, on n'a pas cette sensation de vitesse, ces forces sur le corps. Ce n'est tout simplement pas la même chose."

"Aussi, dans le simulateur, il n'y a pas de poussière ou une faible adhérence si l'on roule hors trajectoire. Donc ce sont des sensations vraiment différentes. Dans la réalité, c'est plutôt intense. La course va être incroyable, [ça sera] probablement la course la plus difficile de ma carrière sur le plan physique, juste super exigeante. Donc je veux m'en sortir et aider l'équipe autant que je le peux."

L'objectif numéro de Hülkenberg ce dimanche ? "Récolter des données, apprendre [des choses] sur la voiture pour l'équipe. Il s'agit de voir le drapeau [à damier] et d'aller jusqu'au bout, ensuite peut-être qu'il pourrait y avoir des opportunités."

Déjà fortement critiquée l'an passé, la piste de Djeddah continue de déranger les pilotes cette année. Dans leur viseur : les longues lignes droites courbées et la proximité des murs en béton, mise en lumière par l'accident de Mick Schumacher en qualifications. Mais selon Hülkenberg, c'est au pilote de s'imposer des limites.

"C'est difficile. Dangereux ? Je ne sais pas. Mais, clairement, des choses peuvent se passer à haute vitesse. Il y a des risques avec la course, surtout sur un circuit comme ça", a-t-il avancé. "J'ai toujours l'impression que si les pilotes ont peur ou sont effrayés, on n'est forcé à rien. Si on ne se sent pas en sécurité, on fait le choix de lever le pied et de ne pas aller là où on ne se sent pas en sécurité. Donc c'est aussi entre les mains du pilote. Bakou est aussi un circuit à haute vitesse mais c'est surtout des lignes droites, les vitesses en virage sont loin d'être celles que nous voyons ici [à Djeddah]. Donc c'est clairement très unique et spécial."