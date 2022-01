Un imbroglio réglementaire perturbe les tests de Ferrari

Charger le lecteur audio

Après avoir annoncé lundi soir l'organisation d'une séance d'essais privés de quatre jours, cette semaine à Fiorano, Ferrari a dû changer ses plans à la dernière minute. Initialement, la Scuderia voulait faire rouler la SF21 de la saison dernière pour permettre à ses pilotes titulaires Charles Leclerc et Carlos Sainz, ainsi qu'a Robert Shwartzman, d'obtenir du temps de piste. Cependant, peu avant le coup d'envoi des essais ce mardi, l'écurie italienne s'est ravisée en raison d'une confusion sur la réglementation en vigueur.

À l'heure actuelle, la seule version du Règlement Sportif 2022 publiée est une mouture provisoire qui a été approuvée en avril dernier. Depuis, la FIA, la F1 et les équipes ont travaillé pour y apporter des modifications mais aucun document n'a encore été formalisé via le processus habituel de ratification par le Conseil Mondial du Sport Automobile.

Il n'est théoriquement pas gênant que le Règlement Sportif définitif ne soit pas publié avant le premier Grand Prix de la saison (qui aura lieu à Bahreïn au mois de mars), mais cette situation provoque un flottement pour les équipes par rapport à ce qu'elles peuvent faire ou non lors des essais privés.

D'après la dernière version publiée, les équipes ont interdiction de faire rouler une monoplace de la saison dernière pour des tests. Ce texte empêche donc Ferrari d'utiliser la SF21 pour ses quatre journées de roulage à Fiorano, et confirme la règle en vigueur depuis un certain temps déjà et qui autorise l'utilisation en essais privés d'une F1 datée d'au moins deux ans.

Or en raison du profond changement de réglementation pour la saison à venir, plusieurs équipes auraient demandé une modification de cette règle pour permettre l'utilisation d'une monoplace de l'année dernière, les différences avec les futures F1 étant très marquées et nombreuses. Un changement que Ferrari semble avoir dans un premier temps considéré comme acquis. Toutefois, cet aspect n'a pas été clarifié de manière officielle pour l'instant puisque le Règlement Sportif 2022 n'a pas été ratifié par le Conseil mondial.

Devant cette confusion, Ferrari a donc décidé de faire rouler la SF71H de la saison 2018 cette semaine et va adapter son programme, puisqu'aucun roulage n'a pu avoir lieu aujourd'hui.

"Le programme d'essais que la Scuderia Ferrari devait effectuer à partir d'aujourd'hui sur le circuit de Fiorano a été modifié ce matin", explique l'écurie de Maranello. "En attendant d'avoir des nouvelles de la FIA sur la façon dont la définition de 'Voitures antérieures pour les essais' sera appliquée en 2022, précisant quelle monoplace peut être utilisée pour ce genre de tests, il a été décidé que la SF71H de 2018 serait utilisée. Le programme détaillé sera annoncé ultérieurement."