Pourquoi Vasseur veut prendre son temps avec Pourchaire

Alfa Romeo a été la dernière équipe de la grille à annoncer son duo de pilotes pour la saison 2022. Les discussions avec Andretti sur un éventuel rachat du groupe Sauber ont retardé la décision finale sur le nom du coéquipier de Valtteri Bottas et l'échec des négociations a permis à Guanyu Zhou d'obtenir ce volant.

Le Finlandais dispose d'un contrat courant sur plusieurs saisons tandis que celui de Zhou ne porte, pour l'instant, que sur la saison 2022. Toutefois, le directeur d'équipe Frédéric Vasseur a indiqué à l'annonce du recrutement de Zhou qu'il espérait une "collaboration sur le long terme" avec le pilote chinois. Mais les futures décisions pourraient ne pas être aussi simples pour Vasseur et Sauber, qui gère l'écurie, en raison d'une variable nommée Théo Pourchaire. Le Français âgé de 18 ans s'est rapidement imposé comme l'un des pilotes les plus prometteurs en monoplace.

Pourchaire a rejoint l'académie Sauber en 2019, lorsqu'il évoluait en Formule 4. Le natif de Grasse s'est adjugé le titre dans le championnat allemand avant de faire une entrée fracassante en Formule 3 l'année suivante avec ART Grand Prix, une équipe cofondée par Vasseur. Au volant de la monoplace blanche et noire, Pourchaire a remporté deux courses et a repoussé le sacre d'Oscar Piastri jusqu'à la dernière manche de l'année, l'Australien ne devançant son rival français que pour trois petits points.

La marche suivante franchie par Pourchaire a été énorme puisqu'il est directement passé en Formule 2. Pour rappel, 18 mois plus tôt, il n'était encore qu'un simple pilote de Formule 4. Mais le Français a répondu présent. Toujours avec ART, il a bouclé l'année à la cinquième place du championnat, sublimée par deux victoires dont la Course Principale à Monaco, alors qu'il n'était pas encore titulaire du permis de conduire à l'époque.

Le succès de Pourchaire en Principauté a fait de lui le plus jeune vainqueur de l'Histoire de la Formule 2, poussant les observateurs à se demander si Alfa Romeo ne devait pas lui faire confiance en lui donnant une chance en F1 dès 2022.

Théo Pourchaire au volant de l'Alfa Romeo C38

En août, Pourchaire a pris pour la première fois le volant d'une F1. C'était une Alfa Romeo C38 de 2019 dans le cadre d'une séance d'essais privés au Hungaroring. Une opportunité qu'il a savourée même s'il ne s'agissait pas d'un avant-goût d'une promotion pour 2022. En effet, selon Vasseur, il était "trop risqué" de titulariser Pourchaire si tôt dans sa carrière.

"Je suis convaincu qu'il doit aussi s'améliorer sur certains points", confie-t-il dans une entrevue avec Motorsport.com. "Mais il a parfaitement compris la discussion. C'est un gars malin. Il a parfaitement compris le système et ce que l'équipe pourrait attendre d'un rookie en F1. La situation en F1 est difficile parce qu'au début de la saison, vous avez six journées d'essais, trois par pilote."

"On peut avoir de la neige en Espagne et du sable à Bahreïn, et arriver à Bahreïn [manche d'ouverture, ndlr] avec un kilométrage zéro. Nous devons prendre en compte tous les aspects. Je pense aussi que la gestion de la pression du championnat [de F2] sera une bonne expérience pour lui."

Les quatre pilotes de Formule 2 ayant devancé Pourchaire au classement général en 2021 ne participeront pas à la saison 2022, faisant du Français l'un des grands favoris pour le titre dans l'antichambre de la F1. Et si les bons résultats continuent d'être au rendez-vous, il est possible que le pilote se fasse courtiser par d'autres structures... Mais Vasseur veille au grain : "S'ils veulent discuter avec Théo, ils devront d'abord discuter avec moi !"

Le directeur est un allié de poids pour Pourchaire. Dans le paddock, Frédéric Vasseur est considéré comme l'un des meilleurs lorsqu'il s'agit de trouver un diamant brut dans les catégories juniors. Des pilotes comme Jules Bianchi, Esteban Ocon, Charles Leclerc et même Valtteri Bottas ont tous connu le succès avec ART Grand Prix, grâce au soutien de Vasseur. Le Français connaît les ingrédients à réunir pour qu'un jeune pilote réussisse en F1, et le timing est essentiel.

"La F1, c'est comme avoir un pistolet avec une seule balle : si vous merdez (sic) au premier coup, vous êtes mort", philosophe-t-il. "Il ne faut pas se rater. J'ai eu cette discussion avec quelqu'un hier. [Les pilotes] passent 14 ans de leur vie avec pour seul objectif d'aller en F1. Et c'est parfaitement compréhensible, quand vous êtes en karting, en Cadet, et que vous avez dix ou onze ans, quel est votre objectif ? Aller en F1."

"Mais lorsque vous êtes proches de la F1, et j'ai dit exactement la même chose à Théo, l'objectif n'est pas de faire de la F1. L'objectif est de faire de la F1 dans de bonnes conditions et d'y connaître le succès. C'est une histoire complètement différente, parce que si vous faites de la F1 et que vous la quittez après un an, c'est une catastrophe."

"Quand vous êtes proche de la F1, l'objectif est d'y réussir. Pour ce faire, il faut être bien préparé sur le plan physique, sur le plan technique et sur le pilotage. Il faut connaître les circuits. C'est un système si compliqué. S'il manque quelque chose, vous êtes mort."

Pourchaire a conclu sa première saison complète en Formule 2 avec deux victoires et 140 points

C'est pour cette raison qu'Alfa Romeo n'a pas voulu prendre le risque de brûler les ailes de Pourchaire. Il est impossible de prédire les futures performances de l'équipe sous le nouveau Règlement Technique mais les sponsors de Zhou l'aideront à se rapprocher davantage de la limite fixée par le plafond budgétaire ce qui, selon Vasseur, plongera les membres de l'usine de Hinwil dans une "mentalité différente" et posera d'excellentes fondations pour un avenir radieux.

Et c'est pour la même raison que Sauber prend son temps avec Pourchaire. Son ascension a été spectaculaire, à tel point qu'en 2022 et pour la première fois de sa carrière, il restera dans la même catégorie. Si Pourchaire peut s'appuyer sur sa première année impressionnante en F2 pour prétendre au titre, une victoire finale causera un mal de tête à Vasseur au moment de signer les contrats 2023. Mais cela ne fera que prouver une fois de plus qu'il dispose d'un pilote particulièrement talentueux dans son vivier.

