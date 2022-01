Gasly et AlphaTauri en piste à Imola

Charger le lecteur audio

La reprise pointe (déjà) doucement le bout de son nez en Formule 1, et le travail pour 2022, s'il est essentiellement tourné vers les nouvelles monoplaces, ne l'est pas non plus exclusivement. Alors que Ferrari a programmé une session d'essais avec quatre journées de roulage cette semaine, à laquelle participeront Charles Leclerc, Carlos Sainz et Robert Shwartzman, la Scuderia n'est pas la seule à avoir choisi cette option.

En Italie également, AlphaTauri a décidé de reprendre la piste ce mardi avec une monoplace de l'ancienne génération, comme l'autorise le règlement. C'est Pierre Gasly qui est aujourd'hui au volant de l'AT01 à moteur Honda de la saison 2020 sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Un tracé prisé par l'écurie compte tenu de son évidente proximité géographique avec l'usine de Faenza, et où la structure dirigée par Franz Tost a l'habitude de procéder à ce genre d'essais. L'an passé, Yuki Tsunoda y avait notamment fait ses gammes pour préparer sa première saison en Formule 1.

L'organisation d'un tel roulage demeure contrainte par la réglementation et ne permet évidemment pas de travailler sur les pneus – qui changent de dimensions cette saison – ni sur la future AT03, mais il s'agit d'une occasion de remettre ingénieurs et mécaniciens dans le bain de la piste tout en peaufinant les méthodes de travail ou les procédures.

Les essais hivernaux débuteront dès le mois prochain à Barcelone, du 23 au 25 février, dans un mois qui sera marqué par les nombreuses présentations officielles.

