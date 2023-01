Stroll : Avant, Aston Martin n'aurait pas surmonté l'épreuve de 2022

Charger le lecteur audio

Aston Martin fait partie des écuries qui ont le moins bien négocié le tournant de la nouvelle réglementation technique de 2022, victime du marsouinage lié à l'effet de sol. Elle est la seule à n'avoir marqué aucun point lors des trois premiers Grands Prix de la saison, avec davantage de réussite par la suite, mais ce sont des évolutions majeures qui ont changé la donne à partir de Barcelone.

Aston Martin a alors marqué des points régulièrement, avec quelques accessions à la Q3 pour Sebastian Vettel et Lance Stroll. Lors des six derniers Grands Prix, c'est bien simple : l'écurie britannique a inscrit pas moins de 30 unités, contre dix pour ses quatre principales rivales réunies, à savoir Haas, AlphaTauri, Williams et Alfa Romeo. Cette dernière n'a conservé la sixième place du championnat constructeurs que grâce à un meilleur résultat en course, ayant fini à égalité de points avec Aston.

"Je pense que l'écurie a beaucoup évolué", explique Lance Stroll à Motorsport.com. "À l'usine, vu la manière dont les choses sont faites et dont la voiture est développée, je pense qu'il y a deux ans, nous aurions eu bien plus de mal à nous sortir du fossé dans lequel nous étions au début de l'année. Maintenant, de grands changements ont été faits. Nous avions une voiture complètement différente à Barcelone, puis il y a eu des évolutions. Tout d'un coup, nous nous sommes retrouvés bien mieux placés qu'avant lors de certaines courses. Il y a deux ans, je ne pense pas que nous aurions réussi à nous sortir de ce fossé ainsi. À cet égard, je pense que nous avons fait d'énormes progrès."

Lance Stroll au Grand Prix de Singapour, où il a signé de loin son meilleur résultat de la saison : sixième

"C'est toute l'approche de l'équipe : nous sommes bien plus proches qu'auparavant. Je pense que l'intégration est bien meilleure qu'auparavant. Et je pense qu'à l'usine, tout le professionnalisme, la communication et la manière dont tout est fait ont nettement progressé depuis l'époque Racing Point."

Placée sous redressement judiciaire, la structure de Silverstone a été rachetée par un consortium mené par le milliardaire Lawrence Stroll à l'été 2018 ; depuis lors, elle dispose de finances bien plus saines, mais sa métamorphose est loin d'être achevée puisqu'elle reste confinée à l'usine originelle de Jordan Grand Prix, la construction du nouveau campus étant bien avancée mais pas terminée.

Et malgré la progression réalisée en 2022, il reste des zones d'ombre à éclaircir. "Nous sommes devenus bien plus compétitifs durant la saison, et nous nous sommes mis en position de jouer les points et la Q3 lors de nombreuses courses", poursuit Stroll. "Nous en étions loin au début de l'année. À cet égard, c'est vraiment positif. Mais il y a encore ces rechutes : par exemple à Austin, nous étions probablement la quatrième écurie la plus rapide, mais à Mexico une semaine plus tard, nous étions la neuvième ou la dixième. Puis à São Paulo nous étions à nouveau au milieu."

"Je pense que nous connaissons encore des week-ends où nous ne savons pas trop pourquoi nous ne sommes pas aussi compétitifs que d'autres week-ends. Nous avons une idée, mais nous n'en sommes pas certains à 100%. Je pense qu'à l'avenir, cela doit être l'objectif – être compétitif plus souvent et sur des circuits variés : efficience élevée, faible appui, fort appui. J'imagine que c'est la priorité. Mais quand je vois où nous nous situions au début de l'année, je trouve que nous avons fait un grand pas dans la bonne direction."

Propos recueillis par Jonathan Noble