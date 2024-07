Leclerc : "Ça commence à faire beaucoup"

Qu'il semble loin le Grand Prix de Monaco ! Alors que Charles Leclerc avait rompu le signe indien pour s'imposer à domicile dans les rues de la Principauté en mai dernier, Ferrari semblait avoir franchi un cap, et être prête à se positionner en rival numéro un de l'écurie Red Bull. Mais, depuis, tout va de travers chez les Rouges, et le Grand Prix de Grande-Bretagne a confirmé la mauvaise passe que traversent actuellement la Scuderia − dominée par McLaren et désormais Mercedes − et principalement Leclerc.

Onzième des qualifications, ce dernier ratait la Q2, alors que son équipier Carlos Sainz se qualifiait en septième position sur la grille de départ. En course, le Monégasque parvenait à remonter quelques positions pour se hisser à la septième place, mais la gestion, de la part de Ferrari, de la première averse tombée sur le tracé anglais allait définitivement ruiner sa course.

En effet, alors que seuls quelques pilotes se faisaient surprendre par des conditions un peu plus délicates − les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton notamment, qui effectuaient une rapide excursion hors-piste −, la majorité du peloton demeurait en piste. Mais ce ne fut pas le cas de Leclerc, appelé dès la fin du 19e tour pour monter des pneus intermédiaires. Une décision qui allait s'avérer mal inspirée de la part de Ferrari.

Revenu en piste devant la Stake de Valtteri Bottas, Charles Leclerc peinait à suivre le rythme et se faisait dépasser par le Finlandais, avant de rester bloqué derrière lui, chaussé d'intermédiaires visiblement pas adaptés à une pluie encore faible. Et lorsque l'averse s'intensifiait réellement, Leclerc était contraint de stopper une nouvelle fois au stand, alors que son train de gommes s'était fortement détérioré sur une piste trop sèche. Au final, il allait passer la ligne d'arrivée à une lointaine 14e place.

Charles Leclerc a connu un nouveau week-end difficile à Silverstone. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

"C'était clairement la mauvaise stratégie, je vais y réfléchir", soupirait Charles Leclerc après la course. "Évidemment, selon la décision [prise par l'équipe], avec le message que j'ai reçu et les informations que j'avais dans la voiture, je pensais que c'était la bonne."

"Il pleuvait beaucoup dans le virage numéro 15. On m'a dit que, dans ce tour, la pluie allait être très forte, alors je me suis arrêté pour essayer d'anticiper cela. Mais la pluie n'est arrivée que huit ou neuf tours plus tard. C'était évidement la fin de notre course à partir de ce moment-là. C'est très frustrant, un autre week-end à oublier, et ça commence à faire beaucoup."

Je n'ai pas vraiment les mots pour l'expliquer, mais cela fait quatre courses que c'est pire qu'un cauchemar.

Effectivement, après ce nouveau revers, qui suit des courses compliquées au Canada, en Espagne puis en Autriche, la deuxième place du championnat s'éloigne encore un peu plus pour Leclerc, qui compte désormais 21 points de retard sur Lando Norris (McLaren). Et la troisième place du Monégasque est même désormais menacée par Carlos Sainz, qui revient à quatre unités seulement de son équipier après sa cinquième place à Silverstone.

"C'est [une période] très difficile", continue-t-il. "Je n'ai pas vraiment les mots pour l'expliquer, mais cela fait quatre courses que c'est pire qu'un cauchemar. J'espère que nous pourrons revenir bientôt. Il est vraiment difficile de voir le positif dans des journées comme celle-ci. Je veux juste retrouver l'équipe, que nous analysions la façon dont nous prenons ces décisions pour moi, et pourquoi nous étions du mauvais côté aujourd'hui."

"C'est une situation délicate dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Les améliorations nous ont apporté les chiffres que nous attendions, mais aussi beaucoup de rebonds à haute vitesse. Pour un circuit comme celui-ci, nous avons décidé qu'il était préférable d'avoir un peu moins de performance mais davantage de régularité, et je pense que c'était le bon choix."

"Pour la suite, nous allons analyser toutes les données que nous avons eues jusqu'à présent avec les deux packages et essayer de comprendre s'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris."