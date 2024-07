Mercedes aura d'autres évolutions avant la pause estivale

Avec ses deux victoires consécutives en Autriche et en Grande-Bretagne, Mercedes a effectué une remontée digne de McLaren en 2023. L'équipe allemande souhaite d'ailleurs continuer sur cette lancée, après avoir enfin trouvé la bonne direction de développement pour sa W15.

Mercedes continue dans sa perspective d'apporter des évolutions à chaque Grand Prix. Le directeur de l'équipe, Toto Wolff, a indiqué que les Flèches d'argent bénéficieront encore de deux autres packages d'évolution lors des deux prochains week-ends, en Hongrie et Belgique, avant la pause estivale de mi-saison.

"Il y a plus à venir en termes de performance, nous apportons des évolutions à Budapest et à Spa", a déclaré Wolff après la course à Silverstone. "Il ne faut pas s'emballer, nous avons eu une victoire la semaine dernière en bénéficiant de l'accrochage [de Verstappen et Norris], mais aujourd'hui nous avons une victoire honnête. Nous avions un vrai rythme, vous pouviez le voir avec George [Russell] et Lewis [Hamilton] en tête... presque dans toutes les conditions, nous avons répondu présent."

George Russell et Lewis Hamilton en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

En début de saison, les performances des Mercedes traduisaient l'instabilité des voitures et l'incapacité de l'équipe à trouver des solutions. Puis à un moment tout "a fait tilt" selon Wolff, sûrement à Monaco, qui a marqué un tournant dans la saison de l'écurie. Le directeur autrichien se réjouit de pouvoir enfin donner des monoplaces compétitives à ses pilotes et d'avoir enfin l'occasion de vivre des week-ends "de conte de fées", comme l'a été Silverstone.

"Il y a cinq courses, nous n'étions même pas en lice pour le podium, ce qui ressemblait à une troisième année de non-performance, et puis ça a fait tilt", a-t-il expliqué. "Soudain, tout ce qui n'était pas logique l'est devenu. Et les résultats des axes de développement sont revenus comme au bon vieux temps. Nous trouvons de la performance, nous la transférons sur la voiture et elle se traduit dans les temps au tour. Nous avons justifié que ce que nous faisons est juste en ce moment."

"Ce n'était pas le cas ces deux dernières années. Nous n'avons pas pu donner aux pilotes une voiture qui leur permettait de remporter des courses. Et faire en sorte que Lewis remporte à nouveau le Grand Prix de Grande-Bretagne lors de sa dernière course pour Mercedes ici, c'est presque un petit conte de fées, nous n'aurions pas pu mieux l'écrire."

Pendant le Grand Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton a repris la tête de la course après un arrêt au stand raté de Lando Norris. Équipé de pneus tendres à ce moment-là, le pilote Mercedes a vu dans les derniers tours de course un Max Verstappen revenir à la charge tel un taureau enragé, après avoir fait le pari de la gomme dure pour le dernier relais.

"Nous n'avions pas de mediums [restants], [la décision] était très simple pour nous", a expliqué Wolff sur le choix des pneus. "Nous ne pensions pas que le dur était le bon pneu à utiliser. Avec le recul, l'ordre de priorité aurait probablement été médium, dur et tendre, c'est ce qui aurait été le plus rapide. Mais nous avons sauvé [la victoire] à la fin, je pense que la dégradation de nos pneus était bonne comparée à celle des McLaren et cela nous a permis de remporter la course."

Avec Filip Cleeren