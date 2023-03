Pour Leclerc, Ferrari n'est pas candidat à la pole position

Charger le lecteur audio

Aucune des deux Ferrari n'a intégré le top 3 lors des deux séances d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn. Charles Leclerc, quatrième des EL2 à près d'une demi-seconde du surprenant Fernando Alonso, ne laisse toutefois pas la place à un constat alarmant. Le Monégasque se garde bien de tirer des plans sur la comète et se concentre, pour l'heure, sur son propre travail dans la mise au point de la SF-23.

"Disons que le feeling est meilleur que lors des essais [hivernaux]", résume-t-il ce vendredi soir. "De mon côté, lors des tests, c'était très irrégulier dans la manière de faire rouler la voiture car on essayait beaucoup de choses, donc je n'avais pas beaucoup de temps avec une voiture comme je l'aime, contrairement à aujourd'hui. Je pense que ça s'est très bien passé. D'un autre côté, il semble à nouveau que Red Bull soit un peu devant tout le monde. Aston paraît très fort aussi. Mais on va attendre de voir. Pour l'instant, on doit se concentrer sur nous-mêmes et essayer de gagner un peu de performance d'ici demain en espérant faire de bonnes qualifications."

Le rythme très élevé des Aston Martin, particulièrement celle de Fernando Alonso, interpelle évidemment Charles Leclerc, qui n'exclut toutefois pas que cela soit aussi lié à la piste de Bahreïn. "Je l'espère", admet-il. "Mais vous dire que j'en suis certain, je ne sais pas. Ce n'est que le début. Je pense qu'Aston est peut-être un peu plus rapide qu'ils ne le seront demain. Mais encore une fois, on verra, on ne sait pas. C'est juste ce que je pense."

Les qualifications sont très attendues pour délivrer une première image claire de la hiérarchie 2023 en ce début de saison. Qui se battra pour la pole position ? Leclerc admet qu'il doute d'en être. "Je ne crois pas que l'on ait la performance pour être en pole", prévient-il. "Mais on peut être dans le match, et il faudra essayer de saisir toutes les opportunités. C'est ce que l'on va essayer de faire demain."

Si l'on peut croire que le rythme de course est une autre affaire, Charles Leclerc n'est pas beaucoup plus optimiste sur ce point. "C'est là qu'on a le plus de travail à faire, mais encore une fois, c'est très difficile de savoir comment les autres roulent", s'interroge-t-il. "On sait ce que l'on fait, et il y a un peu de marge, mais on doit attendre dimanche. Il y a encore des choses à améliorer."