Une "journée difficile" pour Red Bull malgré de bons chronos

En dépit de leurs chronos compétitifs, les Champions du monde en titre auraient aimé vivre une meilleure journée ce vendredi à Bahreïn. En effet, on ne trouve aucune Red Bull en dehors du top 5 des Essais Libres 1 et 2 du Grand Prix donnant le coup d'envoi de la saison 2023, toutefois les premiers commentaires des pilotes de la RB19 sont loin d'être positifs.

Max Verstappen a ainsi déploré un mauvais équilibre en EL1, ce qui a eu des répercussions sur la deuxième séance du Néerlandais. "Le début de journée a été difficile", a-t-il indiqué. "Les EL1 ont été vraiment mauvais, je n'ai pas pu trouver l'équilibre, ce qui est un peu étrange parce que ce que nous avons testé pendant les essais [hivernaux] n'était peut-être pas incroyable, mais ce n'était pas si loin que ça. Il y a donc des choses à comprendre, même le début des EL2 était un peu difficile."

"Ensuite, pour le relais final, même si nous n'avions jusque là pas vraiment de bonnes références et de confiance dans la voiture, les tours n'ont pas été trop mauvais. La voiture semblait un peu plus connectée aussi. Dans le relais de course, avec tous les changements que nous avons faits, j'ai été assez surpris du rythme que nous avions. Je pense que, dans l'ensemble, la voiture n'est pas trop mal sur les longs relais. J'ai simplement besoin de retrouver mon rythme avec la voiture et la façon dont elle se pilote d'une course à l'autre. Je pense que nous sommes revenus dans la bonne direction, c'est beaucoup mieux maintenant."

Reste à savoir si ces inquiétudes disparaîtront au fil du week-end et si Red Bull sera l'équipe à battre en ce début de saison. "Si je me sens à nouveau heureux dans la voiture et que je peux attaquer sur un tour comme je veux le faire, alors c'est sûr que nous serons très rapides, mais il faut aussi s'assurer que la voiture ne s'écroule pas sur les longues distances", a prévenu le double champion.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

De son côté, et bien qu'il ait réalisé la meilleure marque de la première séance d'essais libres, Sergio Pérez a lui aussi connu une journée agitée à Sakhir. Tout comme son coéquipier, le Mexicain n'est pas vraiment alarmé par les difficultés connues ce vendredi même s'il s'attend à devoir croiser le fer avec d'autres équipes dans la lutte pour les premières positions.

"C'était assez difficile, les températures varient beaucoup du matin à l'après-midi, donc la seule séance représentative a été celle du soir", a-t-il expliqué. "Nous devons travailler [sur le rythme] sur un tour et cela devrait automatiquement améliorer notre forme pour les longs relais. Nous avons un peu étudié la voiture aujourd'hui et, dans l'ensemble, nous avons une bonne idée sur les réglages à faire pour demain. C'est serré au sommet, Aston Martin et Ferrari ont l'air forts et je pense que tout va se jouer sur le meilleur tour en qualifications et le meilleur rythme de course le dimanche."

Aston Martin joue les outsiders en ce début de championnat puisque l'équipe de Silverstone s'est offert la première place en EL2 avec plus d'un dixième d'avance sur Verstappen et Pérez... ce qui n'est pas une surprise pour les deux hommes compte tenu du rythme déjà impressionnant affiché par l'AMR23 lors des essais hivernaux qui se sont tenus sur le même circuit la semaine précédente.

"Nous savions depuis les essais déjà qu'[Aston Martin] allait être très fort, très compétitif. Pour être honnête, il n'y a pas de surprise, je pense que [les essais du vendredi] confirment simplement à quel point ils sont forts", a résumé Pérez.