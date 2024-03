Pourquoi Leclerc et Ferrari ont "perdu le rythme" face à Verstappen

Max Verstappen s'élancera en pole position ce samedi du côté de Bahreïn, pour l'ouverture de la saison 2024. Parmi les principaux adversaires du Néerlandais depuis deux saisons, Charles Leclerc n'a pas pu faire mieux que la seconde place, à un peu plus de deux dixièmes du pilote Red Bull au terme de la Q3.

Le plus frustrant pour le Monégasque est sans doute de constater que son temps pour terminer premier de Q2, en 1'29"165, était meilleur que le chrono du triple Champion du monde en Q3, à savoir 1'29"179. Même si les conditions n'étaient pas similaires, surtout sur une piste en constante évolution et encore plus balayée par le vent vers la fin de la séance, le pilote Ferrari estime que sa monoplace était capable de jouer dans les eaux de la RB20.

Toutefois, il pense que le fait d'effectuer un premier tour en pneus usés lors de la Q3 a sans doute contribué à lui faire perdre le rythme : "En Q2, j'ai fait un tour en [1'29"1] qui était plus ou moins le temps que Max a fait en Q3. La voiture en était donc capable. Je pense que nous avons perdu un peu de rythme avec le train de [pneus] C3 usagés en Q3. Il faut ensuite se réadapter aux nouveaux pneus, et c'est là que j'ai perdu un peu de rythme. Mais dans l'ensemble, les qualifications ont été positives."

Charles Leclerc en discussion avec George Russell après les qualifications du GP de Bahreïn 2024. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Auteur de la pole à Sakhir en 2019 et 2022, Leclerc explique qu'avant les qualifications, Ferrari n'avait pas encore trouvé la zone de confort de sa SF-24 mais que les choses se sont alignées au bon moment.

"Je suis un peu déçu", a lancé Leclerc. "Nous avons fait de bonnes qualifications. Le week-end a été difficile jusqu'à présent. Nous avons essayé pas mal de choses en EL1, EL2, EL3. Puis j'ai trouvé la bonne formule en qualifications. La Q1 a été un peu délicate. Malheureusement, nous avons mis deux nouveaux trains de pneus tendres, ce qui a un peu compromis la Q3. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne qualification pour commencer l'année."

Pas question cependant de dévier du discours tenu depuis les essais hivernaux : certes Ferrari a travaillé pour améliorer son rythme en course, notamment en matière d'usure des pneus, mais l'écart avec Red Bull est encore trop grand. "Nous sommes mieux placés qu'il y a un an [Leclerc s'était alors qualifié troisième, ndlr], donc c'est bien."

"Maintenant, il faut voir ce qu'il en est du rythme de la course. Je suis convaincu que nous avons fait un pas en avant. Mais nous devons attendre de voir à quel point nous avons progressé [en configuration de course]. Nous pensons vraiment que Red Bull a encore une bonne longueur d'avance en course."