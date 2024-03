La pole "inattendue" qui permet à Verstappen d'égaler Clark et Prost

Dites 33. Loin d'être un malade, même imaginaire, Max Verstappen semble au contraire en pleine forme et d'attaque pour aborder une nouvelle saison de défense d'un de ses titres. En forme aussi, clairement, sa Red Bull RB20 a beau résulter de l'exploration de voies de développement un peu différentes, elle semble destinée à rouler dans les traces de ses illustres devancières, les RB18 et RB19.

Avant d'écrire l'histoire de cette saison 2024, qui démarre comme l'écrasante campagne 2023 avait débuté, Verstappen continue de creuser son sillon dans l'histoire de cette discipline. En signant un temps de 1'29"179 ce vendredi soir à Sakhir, le Néerlandais s'est assuré une 33e pole position en Formule 1 depuis ses débuts. Un chiffre forcément symbolique pour lui, puisqu'il avait comme numéro permanent le 33 avant de le remplacer, à partir de 2022, par le numéro 1 du champion en titre, mais aussi parce qu'il s'agit du nombre de poles signées par deux légendes, Jim Clark et Alain Prost.

Pour l'Écossais double Champion du monde, cette ultime pole avait été signée lors du GP d'Afrique du Sud 1968, sa dernière course et sa dernière victoire en F1 avant son tragique décès quelques semaines plus tard à Hockenheim en F2. Pour le quadruple Champion du monde français, c'est au Grand Prix du Japon 1993, quelques semaines avant sa retraite sportive, que ce dernier départ depuis le premier emplacement sur la grille avait eu lieu.

Je suis très heureux d'être en pole. C'était un peu inattendu.

"C'était très amusant, en fait", a déclaré Verstappen au sortir de la séance. "La piste avait beaucoup d'adhérence, et avec le vent ces deux derniers jours, il a été assez difficile d'enchaîner les tours. C'était la même chose en qualifications. En Q1 et Q2, on va naturellement un peu plus vite avec la montée en performance du circuit, mais c'était un peu plus difficile d'en tirer le maximum en Q3."

"Mais bien sûr, je suis très heureux d'être en pole. C'était un peu inattendu, mais heureusement, en qualifications, la voiture est venue à nous et j'étais un peu plus satisfait globalement. Je disais que nous devions juste régler quelques petites choses pour atteindre l'équilibre parfait, même si avec le vent, ce n'est pas possible. Mais heureusement, nous sommes allés dans la bonne direction et nous avons pu attaquer un peu plus."

La vraie incertitude autour de Red Bull ayant plutôt plané sur son rythme de qualifications, avec des simulations de course jusqu'ici excellentes, d'aucuns s'attendent à ce que l'épreuve de samedi puisse être une promenade de santé pour Verstappen. Toutefois, il se veut prudent : "Je pense que la course sera serrée. Nous avons l'air bien en course, c'est le plus important, mais nous verrons. Je suis persuadé que nous pouvons faire une bonne course."

Le top 5 des qualifs du GP de Bahreïn 2024 de F1