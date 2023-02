Leclerc : Ferrari plus rapide en ligne droite, moins en courbe

Charger le lecteur audio

Charles Leclerc, qui en a terminé samedi midi avec ses essais à Bahreïn, a déjà une idée précise des forces et des faiblesses de la nouvelle Ferrari. Le vice-Champion du monde 2022 a observé des progrès en vitesse de pointe, mais aussi une régression pour ce qui est des passages en courbe. Une situation qui trancherait alors avec ce que l'on observait l'an passé, quand la F1-75 peinait à rivaliser en ligne droite avec la Red Bull.

En concevant la SF-23, les troupes de Maranello ont naturellement cherché à progresser dans ce domaine mais trouver le bon compromis s'avère complexe. Lors des essais à Sakhir cette semaine, on a vu la Scuderia tester différentes versions d'ailerons. L'approche concernant les packages aérodynamiques a bel et bien changé, comme l'a confirmé Charles Leclerc, interrogé par Motorsport.com.

"Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais je pense que ça a été fait comme il fallait", explique le Monégasque. "Et je pense que l'on a une monoplace avec moins de traînée, donc ça devrait être mieux cette année. Mais ça a modifié d'autres caractéristiques. Tout est conforme à ce que l'on attendait, mais il faut encore trouver les bons réglages pour ces nouvelles caractéristiques."

Charles Leclerc s'attend ainsi à "être un petit peu plus rapide en ligne droite, mais peut-être en ayant un peu plus de difficultés dans les virages", conséquence de ce changement de philosophie visant à aller chasser sur les terres de Red Bull. Outre l'aspect aérodynamique, Ferrari a également beaucoup travaillé sur la partie moteur pour tenter de gagner en puissance et donc en vitesse de pointe.

"Avec ces trois journées d'essais, je peux dire que l'on travaille encore beaucoup sur la piste pour trouver le point idéal en matière de réglages", conclut le pilote Ferrari. "J'espère donc qu'il y a encore de la marge, et on n'a pas encore trouvé le point idéal."

Ce samedi matin, Charles Leclerc a signé le meilleur chrono des quatre premières heures d'essais du jour, avec un passage en 1'31"024 lorsque la SF-23 a chaussé les pneus C4, parmi les plus tendres de la gamme Pirelli.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas

LIVE - Suivez les essais F1 2023 de Bahreïn en direct

PHOTOS - La dernière journée d'essais F1 2023 à Bahreïn