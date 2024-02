Leclerc ne veut pas se projeter malgré une F1 "plus saine" qu'en 2023

Tout juste après avoir levé le voile sur la Ferrari SF-24, voiture qui sera confiée à Charles Leclerc et Carlos Sainz pour cette saison 2024 de F1, la Scuderia a envoyé sa nouvelle monoplace en piste pour la première fois, sur sa piste privée de Fiorano.

Le shakedown n'a été que de courte durée – "trois tours avec des caméras installées tout autour de la voiture et sans vraiment pousser à la limite", comme l'a expliqué Leclerc – mais cela a été suffisant pour que le vice-Champion du monde 2022 puisse établir un premier diagnostic. Et celui-ci est meilleur que l'an dernier.

"Je me souviens qu'après les premiers tours [avec la SF-23] l'année dernière, je n'étais pas vraiment ravi du comportement de la voiture", a-t-il confié. "La voiture était très, très difficile à piloter. Cette année, on sent que la voiture est plus saine et meilleure."

Leclerc a néanmoins tempéré ses propos : si le shakedown a offert de meilleures sensations qu'en 2023, cela ne garantit pas pour autant que la Scuderia trustera les premières places cette saison.

Il a ainsi ajouté : "D'un autre côté, je veux insister sur le fait que cela ne veut rien dire sur la compétitivité de la voiture. Si d'autres équipes ont fait de plus gros progrès en matière de temps au tour, alors cela peut être une voiture plus facile à piloter mais si elle n'est pas assez rapide, elle ne sera pas assez rapide sur la piste. Donc en matière de compétitivité, c'est difficile [à dire]. Au niveau des sensations réelles des premiers tours, je dirais qu'elles sont meilleures cette année que l'année dernière."

Quand peut-on donc s'attendre à voir le réel potentiel de la SF-24 ? Selon Leclerc, il faudra patienter jusqu'en mars, après que les premières épreuves du calendrier ont eu lieu. "En repensant à l'année précédente, je pense qu'il faut toujours attendre deux ou trois courses pour comprendre à quel point l'on dispose d'un package performant sur différents circuits parce que, parfois, on peut avoir un package très performant sur un circuit et puis être beaucoup plus en difficulté sur un autre", a-t-il déclaré.

"Je pense donc que nous devrons toujours attendre deux ou trois courses pour voir notre voiture dans différentes conditions, avec différents vents, différentes températures, différents tracés, avant de tirer des conclusions sur ce qui peut et ne peut pas être atteint au cours de la saison."

Propos recueillis par Jonathan Noble