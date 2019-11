Leclerc veut des réponses sur la fin de Q3 de Ferrari

Leclerc a en effet franchi la ligne de chronométrage quelques secondes après la fin de la séance de qualifications. Le Monégasque était auparavant sorti des stands derrière son équipier Sebastian Vettel, qui a lui-même dû patienter jusqu'au dernier moment derrière la McLaren de Carlos Sainz pour lancer son tour, sur le fil par rapport au temps qui restait.

Même si Leclerc comprend les circonstances qui ont conduit à cette situation, il déclare que Ferrari doit examiner ce qui s'est passé car ce n'était pas "comme si Seb ralentissait de façon non nécessaire", suggérant donc qu'il y avait eu un mauvais calcul. "Je n'ai aucune idée [de ce qui s'est passé]", a expliqué par la suite celui qui s'élancera troisième sur la grille. "Mais c'est la vie, parfois ça arrive. Je ne sais pas si la situation était malheureuse ou si nous pouvions faire mieux. Nous allons analyser cela et essayer de comprendre pour ne pas que ça se reproduise."

"Nous sommes les seuls à n'avoir pas pu réaliser un tour [en fin de Q3], ce qui est vraiment dommage. Tout le monde a ralenti dans le dernier secteur et nous étions dans une situation où nous ne pouvions pas faire plus à part démarrer le tour à deux dixièmes de Seb, ce qui aurait abouti au même résultat, je n'aurais pas amélioré."

Il est devenu commun depuis quelques années que les pilotes ralentissent fortement en fin de tour de préparation pour créer un écart suffisamment grand avec les voitures qui les précèdent. Le but est d'éviter de rouler dans un flux d'air trop perturbé par le passage de la F1 précédente, afin que l'appui aérodynamique fonctionne le mieux possible dans les virages et fasse perdre le moins de performance.

Quatrième sur la grille, Vettel a d'ailleurs expliqué que son dernier tour avait largement été compromis par le fait qu'il suivait Sainz de trop près. "Je devais limiter l'écart avec la voiture devant, autour de quatre secondes, ce qui est probablement encore trop proche. Les pneus étaient froids de toute façon, et j'ai déjà perdu [la voiture] dans le premier virage. J'ai manqué l'opportunité. il y avait trop de voitures qui faisaient la queue."

Leclerc promet de prendre des risques au départ

Leclerc a également indiqué ne pas avoir voulu créer de problèmes en tentant de dépasser Vettel. "Je suis resté derrière, mais je savais que ça serait serré. J'avais une marge de cinq secondes au début du tour [à la sortie du virage 3] et nous allions de plus en plus lentement par rapport à cette marge. Je savais combien de temps il restait, je ne voulais pas dépasser Seb parce que ça n'aurait pas été juste, mais il faut analyser car ces choses ne peuvent pas arriver."

Quoi qu'il en soit, il promet d'être offensif demain en course et notamment au moment de l'envol, avec pour objectif de ravir la troisième place du championnat pilotes à Max Verstappen, qui compte 11 points d'avance sur lui. "Je vais prendre pas mal de risques au départ. Je dois prendre des risques, je dois finir devant Max au championnat."

"Je vais assurément tout donner dans les premiers tours, je n'ai pas grand-chose à perdre demain. Nous nous battons avec Max pour la troisième place du championnat, nous démarrons plus ou moins côte à côte, donc la course devrait être excitante demain."