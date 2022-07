Leclerc trop brouillon pour jouer le titre ? "Injuste" selon Binotto

Charger le lecteur audio

Alors qu'il menait le Grand Prix de France depuis l'extinction des feux et son départ en pole position, Charles Leclerc a tout perdu en commettant une erreur lors du 18e tour de course. Surpris à la réaccélération dans le virage du Beausset, le Monégasque est parti en tête-à-queue avant de finir sa course dans le mur de pneus de l'échappatoire, ce qui l'a contraint à l'abandon.

Une erreur particulièrement frustrante pour le pilote Ferrari, qui semblait afficher un meilleur rythme et surtout une meilleure dégradation que la Red Bull de Max Verstappen, qui venait justement de passer par les stands pour s'arrêter une première fois. Au vu de la tenue des gommes de la F1-75, la Scuderia avait décidé de ne pas couvrir immédiatement cette stratégie.

Ce n'est pas la première fois cette saison que Leclerc commet un tel impair, et l'exemple le plus parlant est évidemment le cas du GP d'Émilie-Romagne où il était parti à la faute dans la Variante Alta alors qu'il tentait d'accrocher la seconde position. Il avait ce jour-là pu repartir et était passé par les stands pour réparer les dégâts, avant de finir sixième.

Alors que la mi-saison est passée, ces errements – en plus des divers problèmes de fiabilité qui ont frappé le Monégasque – ont entraîné un retard de 63 points à dix Grands Prix du terme de la campagne. Forcément, dans ces conditions et au vu de la dynamique actuelle, d'aucuns se demandent si Leclerc a les moyens d'inverser la tendance et, si sa voiture le permet, de minimiser ces erreurs qui coûtent cher.

Pour Mattia Binotto, il est en tout cas "injuste" de considérer que son pilote serait particulièrement sujet à ces fautes. "Je pense qu'il s'agit d'un jugement un peu injuste", a-t-il ainsi déclaré. "Je crois qu'il pilotait clairement à la limite. Des choses peuvent se passer quand vous êtes à la limite."

"Pourquoi cela s'est produit, [nous verrons si] il y a autre chose, nous allons prendre notre temps avec lui pour discuter, et pour juger, mais pour l'instant, il n'y a aucune raison de le blâmer. Je suis sûr qu'il va apprendre. Nous avons toujours vu Charles réagir très rapidement et bien lorsqu'il fait des erreurs. Et je suis presque sûr qu'il reviendra en Hongrie plus fort et plus motivé."

Binotto estime par ailleurs que, compte tenu de la vitesse affichée par Ferrari au cours du week-end, ainsi que de la meilleure dégradation des pneus de Leclerc en début de course, la victoire était à portée de main malgré le choix de ne pas couvrir le premier arrêt de Verstappen.

"C'était un bon week-end en matière de rythme, et la voiture s'est avérée très compétitive. Je pense que la course de Carlos [Sainz] l'a également montré. Charles a décroché la pole, il était en tête. Je pense que nous avions un avantage sur la Red Bull en matière de dégradation des pneus au 15e tour, et ensuite Max a dû s'arrêter."

"Nous pouvions prolonger le relais et c'est ce que nous faisions. En regardant le moment où Max s'est arrêté alors qu'il commençait à souffrir de la dégradation des pneus, Charles gagnait deux ou trois dixièmes par tour sur lui, prouvant une fois de plus que notre voiture est excellente et douce avec les pneus."