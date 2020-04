Leclerc : Twitch me permet de montrer "le vrai moi"

Le pilote Ferrari est en quelques semaines devenu une star des courses virtuelles, remportant notamment deux Virtual Grands Prix et attirant un public assez fidèle et nombreux sur sa chaîne Twitch. Revenant sur cette percée, dans le sillage de l'omniprésent Lando Norris, Leclerc estime que ce qu'il a montré à l'occasion de ces diffusions était plus naturel que ce qu'il pouvait laisser entrevoir lors des véritables GP de Formule 1.

"Diffuser sur Twitch, c'est quelque chose que je ne m'attendais vraiment pas à apprécier et je ne me serais jamais vu faire ça", a déclaré le Monégasque à quelques médias, dont Motorsport.com, lors d'une visioconférence depuis son appartement de Monaco. "Mais en fait, j'aime vraiment et je pense que, pour les gens qui me suivent, c'est le plus proche possible du vrai moi."

"Sur un circuit de F1, évidemment, c'est différent. Il y a une pression et des choses comme ça, donc être soi-même est un peu différent. Aujourd'hui, sur Twitch, en jouant avec les autres pilotes, et en étant amis également, nous nous connaissons tous depuis longtemps avec Lando, George [Russell], Alex [Albon]. Donc oui, on peut être nous-mêmes et j'apprécie cela plus que je pensais."

Leclerc joue à plusieurs jeux avec ses amis, et a même passé du temps sur Euro Truck Simulator 2, une simulation de poids lourds où les joueurs incarnent des routiers ayant pour mission de livrer des marchandises, en compagnie de George Russell. Même si cela est loin de l'environnement habituel dans lequel Leclerc évolue, le pilote Ferrari estime qu'il est nécessaire que des gens connus divertissent ceux qui ne sont pas aussi chanceux que lui durant la période du confinement liée à la pandémie de COVID-19.

"Honnêtement, pour l'instant, ma priorité principale est d'essayer de divertir les gens chez eux. Et évidemment, de me divertir également et d'essayer de m'entraîner sur le simulateur. Donc pour le moment, je réfléchis principalement aux idées que je peux trouver pour essayer d'aider les gens qui sont chez eux, qui s'ennuient, et qui n'ont pas la chance que j'ai d'avoir un simulateur ici, pour essayer de leur donner le sourire."

"Je pense que ça a plutôt bien marché avec les choses que nous avons faites avec George, Alex, Nicholas [Latifi] et tous les autres pilotes de F1 impliqués. C'est vraiment le but, c'est ce à quoi je pense pendant une grande partie de la journée."

Leclerc estime que le fait de courir en ligne lui permet de rester affûté sur le plan mental, à un moment où il n'y a pas d'autre moyen pour piloter. "Je pense que le simracing m'aide à rester concentré sur l'objectif et à me souvenir que je suis ici pour courir, et que j'attends juste d'être de retour dans la voiture. Donc oui, nous avons toujours la compétition à l'esprit quand on fait des courses online et ça nous aide à traverser ces moments étranges."

Avec Jonathan Noble

