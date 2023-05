Leclerc : Après avoir observé, Vasseur va commencer à agir

En dépit d'un excellent démarrage en 2022, Ferrari a bouclé une nouvelle saison sans titre mondial. Si les F1-75 de Charles Leclerc et Carlos Sainz ont été rapidement surclassées par la Red Bull RB18 l'an passé, la Scuderia a également perdu pied au championnat en raison d'une mauvaise fiabilité et de plusieurs erreurs stratégiques en course. Cela a notamment coûté au directeur Mattia Binotto sa place à Maranello, et l'Italien a été remplacé pendant l'hiver par Frédéric Vasseur.

Pour l'heure, l'ancien chef de Sauber n'est pas parvenu à redresser la barre puisque Ferrari n'a obtenu qu'un seul podium et décroché une pole position lors des cinq premiers Grands Prix de 2023. Avec 78 points inscrits, le Cheval cabré n'occupe aujourd'hui que la quatrième place du championnat constructeurs, derrière Red Bull, Aston Martin et Mercedes.

Mais comme l'a expliqué Charles Leclerc, le manque de compétitivité qui caractérise le début de saison 2023 de Ferrari s'explique par la stratégie appliquée par Vasseur, qui a d'abord observé la situation dans sa nouvelle équipe et qui s'apprête désormais à procéder à des changements.

"Il commence à peine ce processus", a confié le Monégasque. "Jusqu'à présent, il essayait en gros d'analyser la situation le plus rapidement possible afin d'apporter les meilleurs changements possibles pour l'avenir."

"Je pense que le plus gros du travail sera fait à partir de maintenant, donc nous verrons bien. Évidemment, je parle beaucoup avec Fred et je sais quels sont ses projets à moyen et long terme pour l'équipe. Je le soutiens totalement et je lui fais entièrement confiance. Je suis donc sûr que ce sont les bons choix et que l'équipe avance dans la bonne direction. J'ai donc hâte."

Au-delà des modifications que Vasseur estime nécessaires pour faire progresser Ferrari, le Français devra restructurer son équipe après le départ de membres clés. David Sanchez, le responsable du concept du véhicule, va quitter Maranello à la fin de l'année pour rejoindre McLaren, qui réorganise son département technique. De plus, Laurent Mekies, directeur sportif de Ferrari, doit se mettre d'accord sur une rupture de contrat afin de pouvoir remplacer Franz Tost en tant que directeur d'AlphaTauri l'année prochaine.

Avec Matt Kew