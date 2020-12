Lewis Hamilton positif au COVID-19 et forfait à Sakhir

Vainqueur dimanche dernier à Bahreïn, Lewis Hamilton a été testé positif au COVID-19 lors d'un dépistage PCR réalisé entre les deux Grands Prix organisés à Sakhir. Tous les protocoles en place pour ce genre de situation ont été activés, tandis que le septuple Champion du monde va déclarer forfait pour la course du week-end prochain, prévue sur le circuit extérieur de la piste à Bahreïn.

"Lewis a été testé à trois reprises à la semaine dernière, à chaque fois négatif, et le dernier de ces tests a eu lieu dimanche après-midi sur le Circuit International de Bahreïn, conformément au programme de test standard", précise l'écurie Mercedes. "Cependant, au réveil lundi matin il a ressenti de légers symptômes et a été informé dans le même temps qu'un contact avant son arrivée à Bahreïn avait été testé positif. Lewis a donc effectué un nouveau test, dont le résultat s'est avéré positif. Un second test l'a confirmé."

"Lewis se met désormais à l'isolement, conformément aux protocoles COVID-19 et aux recommandations des autorités de santé publique à Bahreïn. Mis à part de légers symptômes, il se sent bien et toute l'équipe lui souhaite de se remettre au mieux."

Mercedes précise qu'un remplaçant sera nommé ultérieurement pour le Grand Prix de Sakhir, dont les premiers essais libres débuteront vendredi. Officiellement, l'écurie allemande compte deux pilotes de réserve : Stoffel Vandoorne, qui pilote également pour la marque en Formule E, et Esteban Gutiérrez. Le Belge est justement à Valence pour des essais en Formule E, dont il s'agit de la dernière journée ce mardi. La firme à l'étoile pourrait également se tourner vers Nico Hülkenberg, qui a déjà effectué deux piges cette saison en remplaçant successivement Sergio Pérez et Lance Stroll chez Racing Point, à chaque fois en raison d'un test COVID-19 positif.

S'il veut pouvoir participer au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi dans dix jours, Lewis Hamilton devra être rétabli et présenter un test négatif.