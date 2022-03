McLaren bien aidé par la simplification des règles aéro

Charger le lecteur audio

Contrairement à Lando Norris, son coéquipier, Daniel Ricciardo a eu des difficultés à se sentir à l'aise au volant de sa McLaren lors de la saison 2021. Et même si le pilote australien et sa nouvelle équipe ont réalisé de nets progrès au fil des Grands Prix, en remportant notamment le Grand Prix d'Italie, les deux parties ne sont pas parvenues à résoudre tous leurs problèmes.

James Key s'est toutefois montré plus optimiste pour la saison à venir. Selon le directeur technique de McLaren, le nouveau Règlement Technique de la F1, qui met l'accent sur l'effet de sol et délaisse les multiples éléments aérodynamiques pour une plateforme simplifiée, a effacé certains des points faibles qui caractérisaient les anciens modèles de Woking.

"Je dirais que dans l'ensemble, [la McLaren MCL36] est peut-être une voiture qui se pilote plus facilement jusqu'à présent", a-t-il indiqué. "Lorsque l'on regarde la manière dont nous générons de l'appui [cette année], nous avons de gros éléments de force brute : un aileron avant énorme [et] un plancher immense, qui est très puissant."

"Surtout, c'est beaucoup moins complexe [qu'en 2021]. Je pense qu'avec une sorte d'aérodynamique de force brute, au lieu de l'aérodynamique très raffinée que nous avions l'année dernière, on a plus de chances d'obtenir une plateforme de travail plus stable parce que l'on se concentre sur de grandes surfaces plutôt que sur de petits détails. Je pense que cela nous a probablement un peu aidés par rapport à l'année dernière. Dans l'ensemble, je dirais que nous avons fait un pas dans la bonne direction mais il est certain qu'il y a encore du travail à faire."

Lando Norris, McLaren MCL36

La première partie des essais hivernaux, en Espagne, a souri à McLaren puisqu'au cours des trois journées de roulage, Ricciardo et Norris ont signé des temps compétitifs. Key a estimé que l'équipe britannique était parvenue à améliorer son package pour se débarrasser des principales préoccupations qui l'avaient touchée ces dernières années.

"Je pense que nous sommes arrivés à un point où [la F1 de 2022] a les traits d'une McLaren", a-t-il affirmé. "On a l'impression que c'est une McLaren mais sans les extrêmes que nous avions avant. Nous pouvons voir que les points forts et points faibles commencent à apparaître. Nous cherchons évidemment à améliorer les points faibles mais je pense que ceux-ci, qui sont pareils pour tout le monde – comme la sensibilité de la hauteur de caisse –, sont un facteur pour toutes les équipes. Je pense que, fondamentalement, les deux pilotes se sont bien adaptés à la voiture, il n'y a pas eu de problème majeur jusqu'à présent. Mais voyons comment nous nous en sortons à Bahreïn, sur un circuit différent."

Key a également expliqué que McLaren connaissait certains des points faibles de sa F1 de 2021, notamment la performance dans les virages lents, mais la complexité de l'ancien règlement rendait difficile la résolution des problèmes sans en créer d'autres. "Nous pouvions voir sur les données quelles étaient les forces et les faiblesses mais compte tenu de la complexité de ces voitures, en particulier avec l'ancienne aérodynamique et les anciennes options de réglages, il n'y avait pas de solution miracle", a-t-il ajouté.

"Il fallait développer pour s'en sortir. On aurait pu avoir ce genre d'attitude inhérente pendant des années, ce qui nous aurait fait reculer de manière significative sur l'appui pour éliminer [les points faibles]. C'était donc l'un de ces trocs horribles où l'on se rapprochait [de la résolution des problèmes] plutôt que de faire un bond pour y parvenir."

"Compte tenu de la nouvelle opportunité offerte par la nouvelle voiture, c'était une bonne occasion de ne pas tomber dans le piège des comportements négatifs, que nous avons surveillés de près. Ça ne veut pas dire que nous avons résolu certaines de ces choses mais, avec une nouvelle opportunité, nous étions particulièrement conscients de ce sur quoi nous devions travailler."