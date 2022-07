Mercedes dévoile ses évolutions à Silverstone

Charger le lecteur audio

Mercedes a dévoilé les évolutions introduites sur sa W13 pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Les changements concernent la suspension avant, les pontons, l'aileron arrière et le tablier situé sous le museau.

Au niveau de la suspension avant, l'écurie de Brackley a ajouté du volume aux poussoirs et à l'élément situé en retrait, à la jonction avec le châssis. Mercedes explique que l'objectif avec ces nouveautés est d'abaisser le flux d'air sur les côtés du châssis afin de favoriser la formation d'un vortex qui améliorera ensuite le passage de l'air sous le plancher.

De part et d'autre du châssis, Mercedes a repositionné les aubes directrices devant les pontons, améliorant la qualité du flux d'air guidé vers le radiateur avec une incidence espérée sur l'efficacité du refroidissement. L'écurie a aussi agrandi vers l'avant l'encoche pour l'ailette en bord de plancher, faisant de même pour la cambrure plus en avant : ces deux éléments visent à amener la charge au niveau du fond plat davantage vers l'avant de la voiture.

Des petits ajustements concernent également la cambrure du rebord à l'avant du plancher afin d'y accentuer la pression. La charge aérodynamique devrait ainsi augmenter et aussi avoir une incidence positive sur le flux d'air vers le diffuseur.

Le plancher de la Mercedes W13.

L'autre évolution se situe au niveau du tablier, élément aérodynamique important situé sous le plancher, avec toujours la volonté d'améliorer le passage de l'air sous la monoplace.

À l'arrière de la W13, on trouve un aileron arrière en partie reprofilé. Il s'agit d'un choix spécifique aux caractéristiques du tracé de Silverstone afin de réduire la traînée sans compromettre trop d'appui aérodynamique.

Mercedes espère que ces évolutions apportées à sa Flèche d'Argent lui permettront de réduire l'écart avec Red Bull Racing et Ferrari, ce dont est convaincu George Russell. Le Britannique a largement fait part de son optimisme avant les essais libres.

"Je pense que la nature à haute vitesse de Silverstone, la surface plus lisse, joueront assurément plus en notre faveur que les trois dernières épreuves", s'est-il avancé. "Mais il n'y a aucune garantie, car comme je l'ai déjà dit, à chaque course, nous débloquons un problème différent. Mais nous avons relativement confiance dans le fait que ce week-end sera plus compétitif pour nous, pas seulement avec les améliorations, mais juste via la nature du circuit."

Le plancher et les pontons de la Mercedes W13.