Mercedes va se remettre en question dans les stands

Malgré une compétitivité retrouvée qui lui a permis de lutter pour la victoire, avant une disqualification pour plancher trop usé, Lewis Hamilton a aussi souffert à Austin d'un manque de rapidité d'exécution de ses mécaniciens dans les stands. Un mal récurrent qui a également touché George Russell, et que l'écurie allemande compte corriger au plus vite.

Alors qu'il a échoué à seulement 2"2 de Max Verstappen sur la ligne dimanche, Lewis Hamilton a vu ses deux arrêts au stand durer 3"6 et 3"4. Parallèlement, les deux arrêts du leader ont été effectués en 2"4 et 2"5, tandis que le pitstop le plus rapide a eu lieu chez Alpine en 2"2.

Le différentiel est important, et confirme une tendance qui dure pour Mercedes, qui a rarement figuré parmi les écuries les plus efficaces dans la voie des stands ces dernières années. Selon Toto Wolff, l'origine de ce manque de performance est avant tout matérielle et non humaine, mais le directeur de l'équipe de Brackley admet qu'il est certainement plus que temps d'agir.

"Notre état d'esprit ces 12 dernières années a été de se dire que l'on n'avait pas besoin d'être les champions du monde des arrêts au stand", explique-t-il. "On doit éviter les arrêts au stand très lents. Et l'on arrive désormais dans une situation où l'on se rend compte que la concurrence est devenue si forte que l'on doit élever notre niveau dans ce domaine. En ce qui concerne l'équipement, ainsi que la manière dont on est organisés, on doit éviter les arrêts au stand de 3 ou 3,5 secondes, car tout ça a joué un rôle."

Des propos qui trouvent un écho dans ceux de Lewis Hamilton, persuadé que la situation aurait été différente à Austin s'il n'avait pas laissé filer ces précieuses secondes dans les stands.

"Je pense que l'on aurait été en position de se battre avec Max", suppose le Britannique. "Je pense que l'on s'est rendu la vie beaucoup plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être. Ça aurait de toute manière été difficile. Globalement, alors que d'habitude nos départs sont bons, on a eu du mal ce week-end, donc on a perdu du terrain à plusieurs reprises. Et je pense que lors de l'un des arrêts au stand, j'ai peut-être été trop long, ce qui a compliqué les choses pour les mécaniciens, et l'arrêt n'a pas été bon."

"Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on aurait pu être meilleurs, mais le point positif c'est qu'à certains moments, on était à la hauteur [de Red Bull] en rythme, et terminer à seulement deux secondes est, je pense, un bon signe."